Türk Telekom ve Nokia, sanayi sektörüne yönelik 5G destekli otomasyon, üretim verimliliği ve güvenlik çözümlerini GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttı.

Türk Telekom, GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında Nokia ile iş birliği yaparak 5G destekli akıllı fabrika uygulamalarını tanıttı. Şirket, sanayi sektörüne yönelik dijital çözümler geliştirerek üretim süreçlerinde verimlilik, esneklik ve güvenliği artırmayı hedefliyor.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şirketin fiber altyapı yatırımlarıyla birlikte 5G teknolojisine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Akıllı şehircilik, tarım ve sanayi alanlarında dijital dönüşümü destekleyen projelere odaklandıklarını ifade eden Önal, Nokia ile gerçekleştirilen ortak çalışmalarda Sanayi 4.0 çözümlerinin test edildiğini aktardı.

Fabrikalarda güvenlik ve verimlilik için 5G destekli sensör teknolojisi

Çözümler arasında ise iş güvenliği, üretim verimliliği ve otomasyon sistemlerine yönelik çeşitli denemeler yer aldı. Nokia Bulut Ağ ve Servisleri’nin Kurumsal Kampüs Uç Çözümleri Başkan Yardımcısı Stephan Litjens, özel 5G teknolojisinin sanayi tesislerinde otomasyon süreçlerini iyileştirdiğini ve operasyonel verimliliği artırdığını vurguladı. MX Context teknolojisinin yapay zeka destekli sensör füzyonu ve konumlandırma özellikleri sayesinde fabrika ortamlarında güvenlik ve üretim süreçlerinin daha etkili hale getirildiği ifade edildi.

Barselona’da düzenlenen etkinlikte, özel 5G ağlarının düşük gecikme süresi, yüksek bant genişliği ve hızlı veri iletimi avantajlarıyla sanayi sektöründe nasıl kullanılabileceği gösterildi. Denemelerde gerçek zamanlı video analitiği, yapay zeka tabanlı otomasyon ve akıllı üretim sistemleri test edildi. Nokia MX Industrial Edge platformunun, toplanan verileri işleyerek üretim sahasında daha güvenli ve verimli bir ortam sağladığı belirtildi.