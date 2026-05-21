Türkiye’de Ortalama 2. El Otomobil Fiyatları Belli Oldu: İşte Sahibinden’in Nisan 2026 Verileri!

Sahibinden, Nisan 2026’ya dair otomobil satış verilerini paylaştı. Fiyatlarda düşüş yaşandığı görüldü. Ayrıca ortalama otomobil fiyatları da belli oldu.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de otomobil satışında en çok kullanılan platform olan Sahibinden, her ay düzenli olarak araba satışlarına dair veriler paylaşıyordu. Şimdi ise Nisan 2026’ya dair yeni veriler bizlerle buluştu. Veriler, otomobil piyasasının ne durumda olduğunu bize gösteriyor.

Sahibinden’in aktardığına göre reel fiyatlardaki düşüş geçen ay da devam etti. Reel ortalama otomobil reel fiyat endeksi 132,7 seviyesinde gerçekleşirken, reel fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,3, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,8 düştü.

Ortalama otomobil fiyatı 1 milyon 168 bin TL

Sahibinden verileri, otomobil fiyatlarını da gözler önüne serdi. Buna göre Nisan 2026 itibarıyla platformdaki ortalama otomobil fiyatı 1 milyon 168 bin TL olarak kayda geçti. Fiyat, bir önceki aya göre 0,8, geçen yıla göre ise %23 değişim gösterdi.

Sınıf bazında fiyat ortalamaları da paylaşıldı. B segmentinde 767 bin 88 TL, C segmentinde 1 milyon 32 bin TL, D segmentinde 1 milyon 483 bin TL, E segmentinde 2 milyon 463 bin TL ortalamalar görüyoruz. Yakıt türlerine göre ise benzinlilerde 1 milyon 429 bin TL, benzin ve LPG’lilerde 606 bin 767 TL, dizellerde 1 milyon 122 bin TL, hibritlerde 2 milyon 627 bin TL, elektriklilerde ise 3 milyon 962 bin TL ortalama fiyatlar var.

Son olarak ilan sayılarından bahsedelim. Sahibinden’in aktardığına göre satılık ilan sayısı Nisan 2026’da önceki aydan %2,8 artarak 969 bin 739’a yükseldi.

