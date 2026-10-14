Otomotiv Sanayii Derneği, Ocak-Eylül 2026 dönemine dair verileri paylaştı. Türkiye’de kaç otomobil üretildiği ve ihraç edildiği belli oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), düzenli olarak Türkiye’deki otomotiv sanayisine dair üretim, ihracata gibi verileri bizlerle paylaşıyordu. Dernek, şimdi de 2026 yılının ocak ila eylül dönemini kapsayan raporunu paylaştı.

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Açıklanan verilere göre, yılın ilk 9 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 oranında azalarak 971 bin 159 adet seviyesinde kaldı. Sektörün en büyük kalemlerinden biri olan otomobil üretimi ise bu dönemde çok daha belirgin bir kan kaybı yaşadı. Otomobil üretimi yüzde 17 düşüşle 528 bin 366 adede geriledi. Traktör üretimi de hesaba katıldığında toplam üretim rakamı 986 bin 584 adedi buldu.

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İhracatta durum nasıl?

Fabrikaların banttan indirdiği araç sayısındaki bu gerileme, toplam kapasite kullanım oranlarına da doğrudan yansıyor. Otomotiv sanayisinin bu 9 aylık süreçteki genel kapasite kullanım oranı yüzde 61 seviyesinde gerçekleşti. Alt grup bazında bakıldığında ise hafif araçlarda kapasite kullanımı yüzde 62 olurken, kamyon grubunda yüzde 59, otobüs-midibüs grubunda yüzde 67 ve traktör tarafında ise yüzde 27 seviyesinde seyretti. Ticari araç grubundaki üretim tablosu ise otomobil grubundan pozitif yönde ayrıştı. Yılın ilk dokuz ayında toplam ticari araç üretimi yüzde 12 artarken, hafif ticari araçlarda yüzde 13 ve ağır ticari araç grubunda yüzde 7'lik bir üretim artışı kaydedildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, otomotiv sanayisi 2026'nın ilk 9 ayında yüzde 17'lik payı ile sektörel ihracat sıralamasındaki birinciliğini ve lider konumunu sürdürmeyi başardı.. Finansal bazda bakıldığında, toplam otomotiv ihracatı geçen yıla göre yüzde 3 artış göstererek 31,1 milyar dolar seviyesine yükseldi. Dolar bazında değerlendirildiğinde ana sanayi ihracatı yüzde 2,2, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 3,7 oranında büyüme kaydetti. Ancak otomobil ihracatı özelinde bakıldığında, dolar bazında yüzde 8'lik bir gerileme yaşandı ve otomobil ihracatı gelirleri 7,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Adet bazlı ihracat verileri incelendiğinde ise yurt dışına gönderilen araç sayısındaki düşüş dikkat çekiyor. 2026'nın ilk 9 ayında toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 11 gerileyerek 685 bin 671 adede düştü. Bu tablonun arkasındaki ana etken, otomobil ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 gibi yüksek bir oranda düşüş kaydetmesi oldu. Buna karşın ticari araç ihracatı adet bazında yüzde 11 artarken, traktör ihracatı da 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 13 yükselerek 9 bin 381 adet olarak gerçekleşti.

Yurt içi pazar dinamikleri de üretim ve ihracata benzer bir küçülme grafiği çizdi. 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde toplam araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 oranında azalarak 832 bin 521 adet seviyesine geriledi. Yalnızca otomobil pazarına odaklanıldığında gerileme oranı yüzde 15'e ulaştı ve toplam satılan otomobil sayısı 627 bin 977 adet oldu. Ticari araç tarafında da pazar hacminde daralma yaşandı; toplam ticari araç pazarı yüzde 5, hafif ticari araç pazarı yüzde 5 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 7 oranında küçüldü.