Türkiye'de İlk: Elektrikli Zırhlı Araç Akrep II Tanıtıldı

Elektrikli araçların yaygınlaşmaya başladığı günümüzde ülkemiz, zırhlı araçlara da bu teknolojiyi getirdi.

Sakarya merkezli Türk otobüs ve askeri araç üreticisi olan Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş'nin bugün, savunma sanayisindeki ilerlemeleri değerlendirmek ve yeni zırhlı araçlarını tanıtmak için düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II tanıtıldı.

Gerçekleştirilen basın toplantısında söz alan Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, yaptığı konuşmada: "İlk versiyonu Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı olan Akrep II, bize elektrikli araç teknolojisinin askeri araçlara uygulanmasına yönelik bilgi ve tecrübe kazandırırken Türkiye’nin askeri tip elektrikli, hibrit ve otonom araçlar konusunda ilk adımları olacak" cümlelerine yer verdi.

Söz konusu elektrikli zırhlı araç Akrep II'nin; 30 Nisan'da başlayıp 3 Mayıs tarihinde sona erecek olan 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (IDEF'19) sergileneceğini söyleyen Görgüç, Akrep II'yi fuarda özel bir konfigürasyonla görücüye çıkarmak için çalışmaların aylardır devam ettiğini kaydetti.

Aracın kabiliyetleri ile ilgili "Geleneksel zırhlı araçlara kıyasla çeviklik, düşük termal iz, yüksek hız ve sessizlik avantajlarını bir arada sunan Akrep II; tüm dünyada orduların zorlu isteklerini karşılayabilecek yeterlilikte bir elektrik motoruna sahip. Taktik performans beklentilerine de en iyi şekilde cevap veren Akrep II; özellikle yakıt verimliliği, hareket, beka kabiliyeti ve entegre lojistik destek anlamında da avantajlar sunuyor” cümlelerini kuran Genel Müdür Serdar Görgüç, Akrep II'nin geleceğin hibrit ve otonom zırhlı araçları için önemli bir adım olduğuna değindi.

Konuşmasına "Hedefimiz, Akrep II'nin Türkiye'nin teknoloji ihracatında öncü ürünlerden biri olmasıdır" şeklinde devam eden Görgüç, elektrikli zırhlı araç Akrep II'ye ilginin büyük olmasını ve diğer ülkelere ihracatın gerçekleşmesini ümit ettiğini de sözlerine ekledi.