Türkiye'de Elektrikli Araç Satışları 1 Yılda 4 Kat Arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verileri, Türkiye'de elektrik motorlu ve hibrit araçlara gösterilen ilginin giderek arttığını gözler önüne seriyor. Öyle ki ilk 8 ayda gerçekleşen elektrikli ve hibrit araç satış miktarı, geçen yılın tamamını geride bıraktı. Yine de oranlar, istenenin çok altında.

Anadolu Ajansı, Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) ağustos ayına ilişkin verilerini derleyerek önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında 2021 yılında Türkiye'de satılan elektrik motorlu ve hibrit araç sayılarını ortaya çıkaran AA, otomotivlere duyulan ilginin değiştiğini gözler önüne seriyor. Çünkü 2021 yılının ilk 8 ayında, 2020'nin tamamından daha fazla elektrik motorlu ve hibrit araç satışı gerçekleşti.

ODD'nin verilerine dayanarak paylaşılan istatistiklere göre 2021 yılında şu ana kadar 1.196 adet elektrik motorlu otomobil satışı gerçekleşti. Aynı dönemde gerçekleşen hibrit araç satış miktarı ise 32 bin 885 olarak kayıtlara geçti. Böylelikle toplamda 34 bin 81 adet elektrikli veya hibrit araç satılmış oldu. Bu rakam, geçtiğimiz yılın sonunda 22 bin 272 olarak kayıtlara geçmişti.

Ortaya çıkan istatistikler, 2021 yılında gerçekleşen elektrik motorlu araç satışlarının yüzde 436,3 yükseldiğini ortaya koyuyor. Hibrit motorlu araçlardaki satış miktarı ise yüzde 218,8 arttı. Ancak buna rağmen elektrikli ve hibrit motorlu araçların piyasadaki yeri istenen seviyede değil. Zira 2021 yılında elektrikli araç satışları, tüm araç satışlarının yüzde 0,3'ünü, hibrit araç satışları ise tüm satışların yüzde 8,4'ünü kapsadı. Genel duruma bakıldığında araçların yüzde 65,7'i benzinli, yüzde 20,6'sı dizel, yüzde 4,9'u ise otogazlıydı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre 2021'in ilk 8 ayında gerçekleşen toplam araç satış miktarı, 501 bin 4 oldu. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3'lük artış anlamına geliyor. Bu satışların 391 bin 392 tanesi otomobil, 109 bin 612 tanesi ise hafif ticari araç olarak kayıtlara geçti.