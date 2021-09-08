Otomotiv sektörü, gerek pandemi yüzünden fabrikaların kapatılması gerek çip tedariğinde yaşanan sıkıntılar yüzünden uzun süredir zor bir dönemden geçiyordu. Fuarlar ve büyük lansmanlar da pandemiden nasibini almıştı ve otomobil devleri uzun bir aradan sonra ilk defa Münih Otomobil Fuarı'nda toplandı.
7 Eylül'de kapılarını açan Münih Otomobil Fuarı'na damga vuran otomobiller, tıpkı bilim kurgu filmlerden çıkmış gibi gözüken yeni elektrikli modeller oldu. Fuarın ev sahibi olan BMW, tamamen çevre dostu yeni konsept otomobili "i Vision Circular" ile ön plana çıkarken diğer otomobil devleri de kendi elektrikli modellerini görücüye çıkarma fırsatı buldu.
BMW i Vision Circular
BMW iX5 Hydrogen
Volkswagen I.D. Life
Smart Concept 1:
Renault 5
Renault Megane E-Tech
Porsche Mission R
Ora Cat
Mercedes-Benz Maybach EQS SUV
Mercedes-Benz EQG
Mercedes-Benz EQS
Cupra UrbanRebel