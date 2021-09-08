Pandemiden sonra gerçekleştirilen ilk büyük otomobil fuarı olan Münih IAA Mobility 2021'e otomobil devlerinin yeni elektrikli modelleri damgasını vurdu. Karşınızda fuarın gözdeleri olan 12 konsept model...

Otomotiv sektörü, gerek pandemi yüzünden fabrikaların kapatılması gerek çip tedariğinde yaşanan sıkıntılar yüzünden uzun süredir zor bir dönemden geçiyordu. Fuarlar ve büyük lansmanlar da pandemiden nasibini almıştı ve otomobil devleri uzun bir aradan sonra ilk defa Münih Otomobil Fuarı'nda toplandı.

7 Eylül'de kapılarını açan Münih Otomobil Fuarı'na damga vuran otomobiller, tıpkı bilim kurgu filmlerden çıkmış gibi gözüken yeni elektrikli modeller oldu. Fuarın ev sahibi olan BMW, tamamen çevre dostu yeni konsept otomobili "i Vision Circular" ile ön plana çıkarken diğer otomobil devleri de kendi elektrikli modellerini görücüye çıkarma fırsatı buldu.

BMW i Vision Circular

BMW iX5 Hydrogen

Volkswagen I.D. Life

Smart Concept 1:

Renault 5

Renault Megane E-Tech

Porsche Mission R

Ora Cat

Mercedes-Benz Maybach EQS SUV

Mercedes-Benz EQG

Mercedes-Benz EQS

Cupra UrbanRebel