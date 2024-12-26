Türkiye'de En Çok Kazandıran Meslekler Belli Oldu

TÜİK, 2023 yılına ait verileri içeren kazanç istatistikleri raporunu yayımladı. Rapor, Türkiye'de en çok kazandıran meslekleri gözler önüne serdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), düzenli olarak ülkemizde en çok kazandıran mesleklere dair veriler paylaşıyordu. Şimdi ise 2023 yılına ait verileri içeren Kazanç Yapı İstatistikleri raporu yayımlandı.

Rapor, Kasım 2023’ü baz aldığı için kazançlar şu ana kıyasla biraz daha düşük gözükebilir. Ancak yine de en çok kazandıran meslek grupları gibi konularda bir fikir edinmemizi sağlıyor.

En yüksek kazancı finans ve sigorta alanında çalışanlar elde etti

TÜİK’in 2023 yılına ait verilerine göre o yıl en yüksek yıllık ortalama brüt kazanç, finans ve sigorta alanında çalışanlar tarafından elde edildi. Bu alanda çalışanların ortalama 643 bin 739 TL kazandığı görüldü. En düşük kazanç ise 202 bin 809 TL ile tarım, ormancılık ve su ürünleri alanında çalışanlarda kaydedildi.

Finans ve sigortayı yıllık ortalama brüt 605 bin 317 TL kazançla bilgi ve iletişim alanı takip ederken üçüncü sırada yıllık 461 bin TL kazanç ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor takip etti. Bu verilerin 2023’e ait olduğunu tekrar vurgulayalım. Aralık 2024 itibarıyla bu kazançların çok daha yüksek hâle geldiğini söyleyebiliriz.

Türkiye’de 2023’te yıllık ortalama brüt kazanç ise 305 bin 764 TL olarak kaydedildi. Cinsiyet bazında bakıldığında ortalama kazancın erkeklerde 314 bin 242 TL, kadınlarda ise 289 bin 720 TL olduğu görüldü. Tahmin edebileceğiniz gibi eğitim durumuna bakıldığında en yüksek kazancı yükseköğretim düzeyinde eğitim görenler elde etti.

Son olarak mesleklerde kadın ve erkekler arasındaki farklara da değinildi. Veriler, kadınlar ile erkekler arasındaki ücret farkının devam ettiğini gözler önüne serdi. Çoğu meslekte erkeklerin daha çok kazandığı gözlemlenirken en büyük fark %23,5 ile sanatkârlar ve benzeri işler, %22,9 ile teknisyenlerde karşımıza çıktı. En az fark ise %2.0 ile yöneticiler ve %7,2 ile hizmet ve satış elemanlarında görüldü.