Türkiye'de en çok tercih edilen internet tarayıcılar belli oldu. Chrome, açık ara lider konumda bulunuyor.

ABD'nin Google'ı tekel ilan etmesi üzerine ABD Adalet Bakanlığı, bu tekelin "kırılması" için Google'ın Chrome'u satmasını önermişti. Peki Chrome, gerçekten Google'ın tekel olmasında bu kadar önemli mi? 2024 yılında Türkiye'de en çok kullanılan web tarayıcılara baktığımızda gerçekten de Chrome'un Google için ne kadar önemli bir güç olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz.

Statcounter'dan elde ettiğimiz bilgilere göre Ocak-Kasım 2024 tarihleri arasında Chrome, %75,43'lük oran ile Türkiye'de açık ara en çok tercih edilen web tarayıcı konumunda. iPhone ve Mac bilgisayarların varsayılan tarayıcısı olan Safari, %12,64 ile ikinci sırada yer alıyor. Samsung telefon ve TV'lerin tarayıcısı olan Samsung Internet ise %3,49 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Edge, Yandex ve Opera'nın bile gerisinde

Listenin en dikkat çekici üyeleri hiç şüphesiz Yandex ve Edge. Bir dönem tüm kanallarda reklamları dönen ve Fenerbahçe'nin forma sponsoru da olan Yandex, yalnızca %2,61 pazar payına sahip. Microsoft'un popülerleştirmek için deyim yerindeyse 40 takla attığı Edge ise fişi çekilen Internet Explorer ile aynı kaderi paylaşarak "Chrome indirme uygulaması" gibi kullanılıyor gibi görünüyor zira pazar payı %2,24 ile Yandex ve Opera'nın bile altında.

Türkiye'de en çok kullanılan web tarayıcılar: