Türkiye'de Araç Satışları Eriyor! İşte Toplam Satış Adedi, En Çok Tercih Edilen Elektrikli, Benzinli ve SUV Otomobiller [Mayıs 2026]

Mayıs 2026 otomotiv satış verileri açıklandı. Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı daralırken Renault, hem aylık hem de yıl toplamında öne çıkan marka oldu. İşte Mayıs 2026’da en çok satan otomobil markaları, modelleri, elektrikli araçlar ve SUV listesi.

ODMD’nin Mayıs 2026 verileri, Türkiye otomotiv pazarında belirgin bir yavaşlama yaşandığını gösteriyor. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,55 daralarak 83.442 adette kaldı. Bu dönemde 65.386 otomobil ve 18.056 hafif ticari araç satıldı.

Yılın ilk beş ayında ise toplam pazar 453.138 adet seviyesine ulaştı. Otomobil satışları yüzde 9,65 düşüşle 356.256 adede gerilerken, hafif ticari araç pazarı yüzde 1,94 artışla 96.882 adede çıktı. Segment, gövde tipi ve yakıt tercihleri ise pazardaki dönüşümün devam ettiğini gösteriyor.

Türkiye'de kaç araç satıldı? - Mayıs 2026

ODMD verilerine göre Mayıs 2026’da otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına kıyasla daraldı. Toplam satış 83.442 adet olarak kayıtlara geçerken, otomobil satışları 65.386 adede, hafif ticari araç satışları ise 18.056 adede ulaştı.

Cins Mayıs 2026 Mayıs 2025 Değişim Otomobil 65.386 85.123 -%23,19 Hafif Ticari Araç 18.056 22.607 -%20,13 Toplam 83.442 107.730 -%22,55

Türkiye'de kaç araç satıldı? - 2026 Toplam

Ocak-Mayıs 2026 döneminde toplam otomotiv pazarı 453.138 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları yıllık bazda daralırken hafif ticari araç tarafında sınırlı artış yaşandı. Bu tablo, pazarın genelinde zayıflama olsa da ticari araçlarda direnç olduğunu gösteriyor.

Cins 2026 Toplam 2025 Toplam Değişim Otomobil 356.256 394.327 -%9,65 Hafif Ticari Araç 96.882 95.039 %1,94 Toplam 453.138 489.366 -%7,40

Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları - Mayıs 2026

Mayıs 2026’da binek otomobil pazarının zirvesinde Renault yer aldı. Volkswagen ve Hyundai, markalar sıralamasında Renault’u takip ederken Toyota ve Peugeot da ilk beşte kendilerine yer buldu. Togg’un 3.505 adetlik satışla üst sıralarda kalması dikkat çekti.

Sıra Marka Satış 1 Renault 10.264 2 Volkswagen 5.845 3 Hyundai 5.385 4 Toyota 4.043 5 Peugeot 3.586 6 Togg 3.505 7 Skoda 3.110 8 Fiat 3.073 9 Kia 2.611 10 Nissan 2.367

Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları - 2026 Toplam

2026 yılının ilk beş ayında otomobil markaları içinde Renault açık ara liderliğini sürdürdü. Volkswagen ve Toyota arasındaki rekabet ise oldukça yakın seyretti. Hyundai, Peugeot ve Fiat ilk altıda yer alırken Togg da 16.745 adet satışla güçlü performans gösterdi.

Sıra Marka Satış 1 Renault 54.813 2 Volkswagen 30.429 3 Toyota 29.979 4 Hyundai 25.868 5 Peugeot 21.431 6 Fiat 17.601 7 Togg 16.745 8 Skoda 15.227 9 Opel 14.607 10 Citroen 13.907

Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri - Mayıs 2026

Mayıs ayında model bazında Renault Clio HB zirvede yer aldı. Renault, Megane Sedan ve Duster ile ilk üçte üç model birden konumlandırmayı başardı. Toyota Corolla, Volkswagen Taigo ve Fiat Egea Sedan da Türkiye pazarındaki güçlü konumlarını korudu.

Sıra Marka Model Segment Satış Pay 1 Renault Clio HB B2 3.970 %6,07 2 Renault Megane Sedan C1 2.677 %4,09 3 Renault Duster C7 2.400 %3,67 4 Toyota Corolla C1 2.180 %3,33 5 Volkswagen Taigo B7 2.090 %3,20 6 Fiat Egea Sedan C1 1.888 %2,89 7 Hyundai i20 B2 1.875 %2,87 8 Nissan Qashqai C7 1.871 %2,86 9 Togg T10X C7 1.832 %2,80 10 Hyundai Bayon B7 1.722 %2,63

Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri - 2026 Toplam

Ocak-Mayıs döneminde en çok satan model Renault Clio HB oldu. Toyota Corolla, Renault Megane Sedan ve Toyota C-HR listenin üst sıralarında yer aldı. Renault Duster, Volkswagen Taigo ve Togg T10X de yıl toplamında yüksek adetlere ulaşan modeller arasında.

Sıra Marka Model Segment Satış Pay 1 Renault Clio HB B2 24.085 %6,76 2 Toyota Corolla C1 14.487 %4,07 3 Renault Megane Sedan C1 13.908 %3,90 4 Toyota C-HR C7 12.451 %3,49 5 Renault Duster C7 10.370 %2,91 6 Hyundai i20 B2 10.101 %2,84 7 Volkswagen Taigo B7 10.079 %2,83 8 Fiat Egea Sedan C1 10.024 %2,81 9 Togg T10X C7 9.070 %2,55 10 Peugeot 2008 B7 9.023 %2,53

Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller - Mayıs 2026

Mayıs 2026’da elektrikli otomobil pazarında Togg iki modeliyle zirveyi kaptı. T10X ve T10F ilk iki sırada yer alırken Mini Countryman üçüncü oldu. KG Mobility Torres, Opel Frontera, Mercedes GLB ve Hyundai Ioniq 5 de listenin öne çıkan modelleri arasındaydı.

Sıra Marka Model Gövde Satış Pay 1 Togg T10X SUV 1.832 %16,15 2 Togg T10F Sedan 1.673 %14,75 3 Mini Countryman SUV 1.207 %10,64 4 KG Mobility Torres SUV 880 %7,76 5 Opel Frontera SUV 611 %5,39 6 Mercedes GLB SUV 525 %4,63 7 Hyundai Ioniq 5 SUV 465 %4,10 8 Volvo EX30 SUV 454 %4,00 9 BMW X1 SUV 371 %3,27 10 Tesla Model Y SUV 370 %3,26

Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller - 2026 Toplam

2026 yılının ilk beş ayında elektrikli otomobil pazarında Togg T10X liderliği aldı. Togg T10F ikinci sıraya yerleşirken KG Mobility Torres ve Mini Countryman de yüksek satış adetlerine ulaştı. Tesla Model Y ise yıl toplamında ilk beşte kalmayı başardı.

Sıra Marka Model Gövde Satış Pay 1 Togg T10X SUV 9.070 %13,78 2 Togg T10F Sedan 7.675 %11,66 3 KG Mobility Torres SUV 5.692 %8,65 4 Mini Countryman SUV 5.435 %8,26 5 Tesla Model Y SUV 3.395 %5,16 6 Opel Frontera SUV 3.326 %5,05 7 Volvo EX30 SUV 2.681 %4,07 8 BYD Sealion 7 SUV 1.997 %3,03 9 Citroen C3 Aircross SUV 1.821 %2,77 10 Citroen C3 HB 1.772 %2,69

Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri - Mayıs 2026

Mayıs ayında SUV modelleri içinde Renault Duster ilk sırada yer aldı. Volkswagen Taigo, Nissan Qashqai ve Togg T10X listenin üst bölümünde konumlanırken Hyundai Bayon, Chery Tiggo 7 ve Kia Sportage da SUV rekabetinde öne çıkan modeller oldu.

Sıra Marka Model Segment Satış Pay 1 Renault Duster C7 2.400 %3,67 2 Volkswagen Taigo B7 2.090 %3,20 3 Nissan Qashqai C7 1.871 %2,86 4 Togg T10X C7 1.832 %2,80 5 Hyundai Bayon B7 1.722 %2,63 6 Chery Tiggo 7 C7 1.692 %2,59 7 Kia Sportage C7 1.681 %2,57 8 Peugeot 2008 B7 1.503 %2,30 9 Toyota C-HR C7 1.366 %2,09 10 Mini Countryman D7 1.244 %1,90

Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri - 2026 Toplam

Ocak-Mayıs 2026 toplamında SUV rekabetinin zirvesinde Toyota C-HR yer aldı. Renault Duster ve Volkswagen Taigo da 10 bin adedin üzerine çıkarak listenin üst sıralarına yerleşti. Togg T10X ile Peugeot 2008, SUV pazarının güçlü oyuncuları arasında kaldı.

Sıra Marka Model Segment Satış Pay 1 Toyota C-HR C7 12.451 %3,49 2 Renault Duster C7 10.370 %2,91 3 Volkswagen Taigo B7 10.079 %2,83 4 Togg T10X C7 9.070 %2,55 5 Peugeot 2008 B7 9.023 %2,53 6 Kia Sportage C7 7.491 %2,10 7 Peugeot 3008 C7 7.210 %2,02 8 Volkswagen Tiguan C7 6.935 %1,95 9 Hyundai Bayon B7 6.753 %1,90 10 Nissan Qashqai C7 6.660 %1,87

Türkiye'de en çok tercih edilen yakıt tipi - Mayıs 2026

Mayıs 2026’da otomobil pazarında en çok tercih edilen yakıt tipi benzin oldu. Hibrit otomobiller ikinci sırada yer alırken elektrikli otomobiller de toplam pazardan güçlü pay aldı. Dizel satışlar gerilemesini sürdürürken otogazlı otomobiller sınırlı payda kaldı.

Yakıt Tipi Mayıs 2026 Satış Pazar Payı Mayıs 2025 Satış Değişim Benzin 29.076 %44,47 39.420 -%26,24 Hibrit 20.890 %31,95 21.532 -%2,98 Elektrik 11.342 %17,35 16.802 -%32,50 Dizel 3.286 %5,03 6.761 -%51,40 Otogaz 792 %1,21 608 %30,26

Türkiye'de en çok tercih edilen yakıt tipi - 2026 Toplam

2026 yılının ilk beş ayında benzinli otomobiller 148.075 adetle ilk sırada yer aldı. Hibrit satışları 119.570 adede ulaşarak ikinci sıraya yerleşti. Elektrikli otomobiller 65.805 adet satışa çıkarken dizel ve otogazlı araçların payı daha sınırlı kaldı.

Yakıt Tipi 2026 Toplam Satış Pazar Payı 2025 Toplam Satış Değişim Benzin 148.075 %41,56 185.248 -%20,07 Hibrit 119.570 %33,56 114.733 %4,22 Elektrik 65.805 %18,47 59.289 %10,99 Dizel 20.683 %5,81 32.612 -%36,58 Otogaz 2.123 %0,60 2.445 -%13,17

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil segmenti - Mayıs 2026

Mayıs 2026’da segment dağılımına baktığımızda C segmentinin açık ara öne çıktığını görüyoruz. B segmenti ikinci sırada yer alırken D segmenti üçüncü oldu. A, E ve F segmentlerinde satış adetleri sınırlı kaldı; pazarın ağırlığı yine vergi avantajlı sınıflarda toplandı.

Segment Mayıs 2026 Satış Pazar Payı Mayıs 2025 Satış Değişim A Segmenti 288 %0,4 400 -%28,0 B Segmenti 18.951 %29,0 24.096 -%21,4 C Segmenti 36.048 %55,1 43.263 -%16,7 D Segmenti 7.922 %12,1 13.789 -%42,5 E Segmenti 1.831 %2,8 2.925 -%37,4 F Segmenti 346 %0,5 650 -%46,8

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil segmenti - 2026 Toplam

Ocak-Mayıs toplamında C segmenti 193.210 adet satış ve %54,2 payla Türkiye otomobil pazarının ana gövdesini oluşturdu. B segmenti 108.660 adetle ikinci sırada yer aldı. D segmenti de 43.248 adet satışla üst segment ilgisinin sürdüğünü gösterdi.

Segment 2026 Toplam Satış Pazar Payı 2025 Toplam Satış Değişim A Segmenti 826 %0,2 1.524 -%45,8 B Segmenti 108.660 %30,5 103.333 %5,2 C Segmenti 193.210 %54,2 214.825 -%10,1 D Segmenti 43.248 %12,1 58.967 -%26,7 E Segmenti 8.302 %2,3 12.637 -%34,3 F Segmenti 2.010 %0,6 3.041 -%33,9

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil gövde tipi - Mayıs 2026

Mayıs 2026’da gövde tipleri içinde SUV otomobiller açık ara zirvede yer aldı. SUV satışları 44.622 adetle toplam pazarın %68,2’sini oluşturdu. Sedan ve hatchback modeller ise SUV’ların ardından en çok tercih edilen gövde tipleri olarak öne çıktı.

Gövde Tipi Mayıs 2026 Satış Pazar Payı SUV 44.622 %68,2 Sedan 12.364 %18,9 Hatchback 8.186 %12,5 Spor 155 %0,2 Station Wagon 55 %0,1 MPV 4 %0,0 CDV 0 %0,0

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil gövde tipi - 2026 Toplam

2026 yılının ilk beş ayında SUV gövde tipine sahip otomobiller 230.921 adet satışla pazarın lideri oldu. Sedan otomobiller 70.396 adetle ikinci, hatchback otomobiller 53.855 adetle üçüncü sırada yer aldı. Türkiye pazarında SUV etkisi güçlenerek sürdü.

Gövde Tipi 2026 Toplam Satış Pazar Payı SUV 230.921 %64,8 Sedan 70.396 %19,8 Hatchback 53.855 %15,1 Spor 541 %0,2 Station Wagon 416 %0,1 MPV 121 %0,0 CDV 6 %0,0

Kaynak: ODMD, Emre Özpeynirci