Türkiye’de Salgının Hobilerimizi Nasıl Etkilediği Açıklandı

Aniden yaşam şartlarımızı değiştiren koronavirüs salgını nedeniyle olabildiğince evde kaldığımız günlerden geçiyoruz. Bu süreç elbette bitecek ama uzmanlara göre neden olduğu değişimlerin bazıları kalıcı olacak. Dünyayı küresel bir krizin eşiğine götüren salgın, bireysel alışkanlıklarımızı derinden etkiledi. Peki salgınla birlikte Türkiye’de insanların hobileri nasıl değişim gösterdi?

Yeni tip koronavirüsün neden olduğu salgın hastalık COVID-19, tüm dünyada ve Türkiye’de etkisini giderek daha fazla hissettirmeye başladı. Hastalığın daha yavaş yayılması olabildiğince evde kalmamız gerekiyor. Böylece hem uzmanlara kesin tedavi ve aşı çalışmaları için vakit kazandırıyor hem de sağlık sistemine yönelik aşırı yüklenmenin önüne geçiyoruz.

Olabildiğince evde kalmak ise hayatımızda kritik değişimlere neden olmaya başladı. Daha önce, Türkiye’de salgının hangi sektörlerin nasıl etkilendiğini açıklayan rapor gibi, insanların hobileri de araştırma konusu oldu. Picodi tarafından Google Trendler verilerine bakılarak yapılan araştırma, Türkiye’deki salgın dönemi hobilerini ortaya koydu.

İzolasyon süreci, Türk insanının hobilerini nasıl değiştirdi?

Tahmin etmek zaten güç değil ama evden çıkmayı gerektiren tüm alışkanlıklarımızın nasıl değiştiğini görmek önemli. Yukarıdaki infografiğin üst kısmında negatif yönde etkilenen alışkanlıklarımız yer alıyor. Allta ise origami ile başlayan kapalı alanda icra edilebilecek hobiler var.

Kitapta %2, dizide %186'lık artış var:

Türkiye’deki izolasyon sürecinde insanlar, kitaplara karşı %2 oranında ilgi artışı yaşaması verilerin en dikkat çekici noktalarından birisi. Bir diğer nokta ise akrabalar ya da arkadaş grupları arasındaki ev ziyaretlerini artıran kart oyunlarındaki yükseliş (%178). Ayrıca masaüstü oyunlar (%59), bilgisayar oyunları (%85) ve online oyunlar(%300) olmak üzere 3 farklı kategoride oyun sektörünün sıçrama yaşadığını görüyoruz.

Diğer taraftan izolasyon sürecinde Türkiye’de en çok yönlenilen 3 hobi ise sırasıyla diziler, online oyunlar ve evde egzersiz (%317) şeklinde karşımıza çıkıyor. Listede yer almayan bir istatistik daha var. Picodi'nin araştırmasında mobil oyunlara olan ilgi artışına dair bir veri bulunmuyor.

Tüm bu hobilere yönelik daha önce hazırladığımız pek çok liste var. Aşağıdan göz atabilirsiniz: