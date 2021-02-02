Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD, Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarının %60,6 oranında artığını, son bir ayda toplamda 43 bin 728 araç satışı gerçekleştiğini açıkladı.

Araba kredilerindeki faizin düşürülmesiyle birlikte otomobil ve hafif ticari araç piyasasında 2020 yılının Temmuz ayından itibaren yükseliş yaşanmaya başlanmıştı. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin yapmış olduğu açıklamaya göre piyasaya olan ilgi Ocak ayında da devam etti ve araç satışlarında %60.6 oranında artış gözlemlendi.

Ocak ayında 35 bin 358 adet otomobil satışının gerçekleştiğini açıklayan ODD, bu sayının hafif ticari araçlarda 8 bin 370 olduğunu belirtti. ODD, COVID-19 salgının otomobil piyasasında yarattığı etkinin yavaş yavaş kalkmaya başladığını ve piyasanın rahatlamasıyla birlikte bir ay içerisinde toplamda 43 bin 728 tane araç satışının gerçekleştiğini açıkladı.

Ocak ayının kazananları PSA Türkiye ve Doğuş Otomotiv oldu

ODD verilerine göre Volkswagen ve Skoda gibi 7 farklı otomobil markasının distribütörlüğünü yapan Doğuş Otomotiv, pazar payını Aralık ayına göre %6,9 oranında artırmayı başardı. Peugeot, Citroen ve Opel gibi markalara ev sahipliği yapan PSA Türkiye'nin pazar payı ise bir önceki aya göre %2.6 arttı.

Renault, Ford Otosan ve Tofaş gibi isimler Ocak ayının kaybedenleri oldu. Renault’nun pazar payı %13,9’a, Ford Otosan’ın %9,6’ya, Tofaş’ın payı ise %12,1’e geriledi.