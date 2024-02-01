Türkiye, Otomotiv Sektöründe 197 Milyar Lira Zarar Etti!

2023 yılına ilişkin otomotiv sektörü dış ticaret verileri paylaşıldı. İç pazarda satış rekorları kırılmış olsa da dış ticaret cephesinde işler yolunda gitmiyor. Sektör, rekor açık verdi...

2023 yılı, otomotiv sektöründe rekor üzerine rekorlar kırılan bir yıl olarak kayıtlara geçti. Hatta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en iyi dönemi yaşandı. Ancak bu istatistikler, sadece sınırlarımız içerisindeki satışlar kapsamında geçerliydi. İthalat ve ihracat rakamlarına baktığımızda durumun aslında hiç iç açıcı olmadığını görüyoruz. Çünkü sektörün dış ticareti, rekor seviyede açık verdi.

Otomotiv sektörünün nabzını tutan EBS Danışmanlık, 2023 yılına ilişkin ithalat ve ihracat rakamlarını paylaştı. Paylaşılan veriler, ithalat tutarlarında devasa bir yükseliş olduğunu gözler önüne serdi. Buna göre; Türkiye, 2023 yılında 11 milyar 54 milyon dolarlık ihracat yaptı. İthalatlar ise 17 milyar 524 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 2022 yılında 1,46 milyar dolar fazla veren sektör, 2023 yılında ise 6,5 milyar dolar açık verdi.

En çok Almanya'dan ithal ettik

EBS Danışmanlık tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'nin en çok otomobil ithalatı yaptığı ülke, şaşırtıcı olmayan bir biçimde Almanya idi. Bu ülkeden 4,3 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdik. Almanya'yı sırasıyla İspanya, Fransa, Çin ve Çekya takip etti.

İhracat tarafına baktığımızda ise en çok otomobil gönderdiğimiz ülkenin Fransa olduğunu görüyoruz. Bu ihracatlar sonucunda Fransa'dan 2,1 milyar dolar para aldık. Fransa'yı İtalya, İspanya, Birleşik Krallık ve Polonya takip etti.

En çok ihracat yaptığımız ülkeler:

Fransa: 2,1 milyar dolar

2,1 milyar dolar İtalya: 1,1 milyar dolar.

1,1 milyar dolar. İspanya: 1,1 milyar dolar.

1,1 milyar dolar. Birleşik Krallık: 1,1 milyar dolar.

1,1 milyar dolar. Polonya: 837 milyon dolar

En çok ithalat yaptığımız ülkeler:

Almanya: 4,3 milyar dolar

4,3 milyar dolar İspanya: 3,5 milyar dolar

3,5 milyar dolar Fransa: 1,8 milyar dolar

1,8 milyar dolar Çin: 1,2 milyar dolar

1,2 milyar dolar Çekya: 1 milyar dolar

Burada en dikkat çeken ülkenin Çin olduğunu belirtelim. Zira 2022 yılında Çin, ithalat kategorisinde 11. sırada yer alıyordu. Yıllık bazdaki değişim, yüzde 600'ün üzerine çıkmış durumda.

EBS Danışmanlık verilerine buradan ulaşabilirsiniz.