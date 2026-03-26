Türkiye-Romanya maçı hangi kanalda?

Türkiye-Romanya maçı hangi kanaldan yayınlanacak? A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Romanya’yı sahasında konuk ediyor.

Karşılaşmayı televizyon üzerinden izlemek isteyenler, uydu, kablo TV ve karasal yayın seçenekleri üzerinden canlı yayına ulaşabilecek. Dijital platformları tercih eden kullanıcılar ise resmi internet sitesi ve mobil uygulamalar aracılığıyla maçı anlık olarak takip edebilecek.

Türkiye-Romanya maçı hangi kanalda?

Türkiye-Romanya maçı, TV8'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Öte yandan maçı dijital platform üzerinden takip etmek isteyenler için yayın, Exxen üzerinden de canlı olarak erişime açık olacak. Böylece kullanıcılar, bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonları üzerinden karşılaşmayı diledikleri yerden takip edebilecek.

TV8’i uydu üzerinden izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri şu şekilde:

HD yayın:

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 7100

FEC: 2/3

SD yayın

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 9600

FEC: 3/4

Bu bilgilerle manuel kanal araması yaparak TV8’i listenize ekleyebilir ve yayını sorunsuz şekilde izleyebilirsiniz.

TV8 maç başlayınca yayın gidiyor-şifreye giriyor sorunu çözümü:

TV8’de maç başlayınca yayının şifrelenmesi genelde teknik bir arızadan değil, yayın hakları ve platform farklarından kaynaklanır. Özellikle büyük maçlarda yayın, uydu ve karasal yayında açık kalırken bazı platformlarda (IPTV, yurt dışı yayınlar vb.) otomatik olarak şifrelenebilir.

Uydu üzerinden izleme yapan kullanıcılar için frekans bilgilerinin güncel olması da önem taşır. Eski frekanslar üzerinden yapılan izlemelerde yayın şifreli görünebilir, bu nedenle manuel kanal araması yapılarak güncel frekans değerlerinin girilmesi önerilir.