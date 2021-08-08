Türkiye, Tokyo Olimpiyatları'ndan Tarihi Rekorla Dönüyor

Pandeminin başlangıcından bu yana tüm dünyayı ilk defa bir araya getiren 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, Türkiye’nin 72 yıllık rekorunu kırmasına da vesile oldu. Şimdiye kadar olimpiyatlarda 1 senede aldığı madalya sayısı 12 olan Türkiye, bugün biten oyunlardan 13 madalya ile ayrıldı. En fazla madalya alan ülke ise 88 madalya ile ABD oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na damgasını vuran ülkelerden biri Türkiye oldu. Bugün son bulan oyunlarda madalya üstüne madalya alan Türk sporcular, Türkiye’nin Olimpiyatlar tarihindeki en büyük başarısını elde etmesini sağladı.

Türkiye’nin Olimpiyat Oyunları’nda aldığı madalya sayısının en fazla olduğu yıl, bu seneki oyunlara kadar 1948 yılıydı. 72 yıllık rekorun sonunda kırılmasını sağlayan birçok daldan sporcu, toplamda 13 madalya alarak Tokyo’dan ayrıldı.

Türkiye, 72 yıldır kıramadığı rekorunu kırdı

Pandemi nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirilen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz’da başlamıştı. Bugün düzenlenen kapanış töreninde Japon şarkıcı Milet’in kısa konserinden sonra çeşitli dans, müzik ve havai fişek gösterileri; tören boyunca devam etti. Katılan her ülkeden bir sporcu, kendi ülkelerinin bayraklarını törenin düzenlendiği sahanın ortasına getirdi. Türk bayrağını taşıyan sporcu ise altın madalya kazanan iki sporcumuzdan biri olan Busenaz Sürmeneli oldu.

Türkiye, bu seneki oyunlara kadar en iyi olimpik performansını 1948 yılında düzenlenen Londra Olimpiyat Oyunları’nda sergilemişti. Türkiye’nin 6 altın, 4 gümüş, 2 de bronz madalyadan oluşan 12 madalyalık rekoru, bu sene 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 13 madalyayla kırılmış oldu. Madalya kazanan sporcularımızın tamamı ise şu şekilde:

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye madalya kazandıran tüm sporcular:

Mete Gazoz (Okçuluk, altın madalya)

Busenaz Sürmeneli (Boks, altın madalya)

Eray Şamdan (Karate, gümüş madalya)

Buse Naz Çakıroğlu (Boks, gümüş madalya)

Hakan Reçber (Tekvando, bronz madalya)

Hatice Kübra İlgün (Tekvando, bronz madalya)

Rıza Kayaalp (Güreş, bronz madalya)

Yasemin Adar (Güreş, bronz madalya)

Ferhat Arıcan (Jimnastik, bronz madalya)

Taha Akgül (Güreş, bronz madalya)

Ali Sofuoğlu (Karate, bronz madalya)

Merve Çoban (Karate, bronz madalya)

Uğur Aktaş (Karate, bronz madalya)

Bir sonraki Olimpiyat Oyunları, 2024 yılında Paris’te düzenlenecek. Bu yüzden Tokyo Valisi Yuriko Koike, olimpiyat bayrağını Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach’a verdi. Bach ise bayrağı bir sonraki ev sahibi şehir olan Paris’in belediye başkanı Anne Hidalgo’ya takdim etti. Thomas Bach, olimpiyat ateşinin söndürülmesiyle son bulan kapanış töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Pandeminin başlangıcından bu yana ilk defa bütün dünya bir araya geldi. Spor yine bunun merkezindeydi. Dünyanın her yerindeki milyarlarca insanın gözü buradaydı. Tokyo 2020 barışın oyunları oldu. Japon halkı, başardığınızla sonsuz gurur duyabilirsiniz. Bütün sporcular adına şunu söylüyorum, teşekkürler Tokyo, teşekkürler Japonya."