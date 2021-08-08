Pandemi sebebiyle ertlenme sorunları yaşayan ve seyircisiz gerçekleştirildiği için büyük gelir kaybı yaşamış olan Tokyo Olimpiyatları’nın maliyeti açıklandı. Bilgilere göre olimpiyatlar 15,4 milyar dolara mal oldu. Tokyo, böylelikle şimdiye kadar düzenlenen en maliyetli olimpiyat etkinliği oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndan oldukça sevindirici haberler almıştık. Dün ülkemize ikinci altın madalyayı kazandırmış olan Busenaz Sürmeneli, boks dalında ülkemizi temsil ederken onun öncesinde Mete Gazoz, okçuluk dalında altın madalya kazanmıştı. Şimdiyse gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarının maliyetiyle karşınızdayız.

Olimpiyat oyunlarına harcanacak olan miktar her yıl önceden belirlense de daha önce yapılan hesaplarla harcanan miktarların uyuştuğunu görmedik. 2020 Tokyo Olimpiyatları da bizleri bu konuda şaşırtmıyor. Gecikmeler yaşayan etkinliğin seyircisiz gerçekleştirilmesi de işin içine katılınca bu yıl gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarının arka planının oldukça sıkıntılı geçtiğini söyleyebiliriz.

Bu yılki olimpiyatlar 15,4 milyar dolara mâl olmuş:

Oxford Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre 2020 Tokyo Olimpiyatları, 15,4 milyar dolara mâl oldu. 1960 yılından bu yana gerçekleştirilen olimpiyatlarda, başta kararlaştırılan maliyetle faturada yazan miktar arasında ortalama yüzde 172 oranında fark bulunuyor. Tokyo Olimpiyatları için bu oranın 111 ile 244 arasında olduğu düşünülüyor.

Spor ekonomisi konusunda uzman isimlerden Victor Matheson, daha önceki olimpiyatlarda ortaya çıkan maliyetlerin 40 milyar dolar (2008 Pekin Oyunları) ya da 51 milyar dolar (Soçi Kış Oyunları) gibi miktarlara çıktığını, fakat bu miktarlar hesaplanırken alt yapı maliyetinin de dahil edildiğini söylüyor. 15 milyar dolarlık hesaptaysa altyapı maliyet bulunmuyor.

Bunun yanında etkinliğin gecikmesinin de maliyetin artmasında büyük payı bulunuyor. Bilgilere göre bunun getirdiği ilave yük yaklaşık 2,8 milyar dolar olarak karşımıza çıkarken oyunların seyircisiz gerçekleştirilmesi, yaklaşık 800 milyon doların gözden çıkarılmasına sebep oldu.

15,4 milyarın büyüklüğünü anlayabilmek için bu parayla Japonya’da başka neler yapılabileceğini sizlerle paylaşalım.

Öncelikle 300 yataklı bir hastaneden 300 adet inşa edebilirsiniz. Ya da eğitime önem veren biriyim diyorsanız maliyeti 13 milyon dolar olan ilkokullardan 1200 adet inşa edip hizmete sokabilirsiniz.