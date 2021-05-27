Tasarımı ve kamera özellikleri ile dikkat çeken, Türkiye'de üretilmiş ikinci OPPO modeli olma unvanını taşıyan Reno5 Lite modelinin özelliklerini kısaca inceledik.

Çin menşeli teknoloji firması OPPO'nun Türkiye’deki fabrikasında üretilen ikinci model görücüye çıktı.

OPPO, Mart ayında Türkiye’de faaliyete başlayan Tuzla’daki fabrikasında ürettiği A15s modelinden sonra yeni tanıttığı Reno5 Lite’ı da Türkiye’deki fabrikasında üretmeye başladı. Dilerseniz gelin telefonun özelliklere kısaca göz atalım.

Reno 5 Lite Özellikleri:

Ekran : 1080x2400p, FHD+, AMOLED, 60 Hz

: 1080x2400p, FHD+, AMOLED, 60 Hz İşlemci : MediaTek Helio P95

: MediaTek Helio P95 GPU : PowerVR GM9446

: PowerVR GM9446 Arka Kameralar : 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya : 4.310 mAh

: 4.310 mAh Hızlı Şarj Desteği : 30 W

: 30 W Kutu İçeriği: Belgeler, mikrofonlu kulaklık, şeffaf arka kapak kılıfı, SIM çıkartma iğnesi, USB güç adaptörü (hızlı şarj 30W)

Özellikle tasarımıyla orta-üst segment cihazları andıran bu cihazda günlük kullanım adına her şey düşünülmüş gibi görünüyor.

Kamera kısmında ise OPPO’nun “Yapay Zekâ Portre Video” özelliği yenilenmiş bir şekilde mevcut. Bu özellik sayesinde videolardaki kişiler arka plandan ayırt ediliyor. Arka plana siyah beyaz bir filtre uygulanıp kişinin ön plana çıkması sağlanıyor.Telefonda ayrıca monochrome video, dinamik bokeh ve yapay zekâ sahne geliştirme 2.0 gibi OPPO'nun üst modellerinde bulunan kamera özellikleri de mevcut. 4.310 mAh bataryası ve kutusundan çıkan 30 W VOOC Hızlı Şarj 4.0 destekli adaptörü sayesinde 56 dakika gibi bir sürede şarj olan cihaz günlük kullanımda sahibi üzmeyecek gibi görünüyor.

OPPO Reno5 Lite’ın tavsiye edilen Türkiye satış fiyatının 4.299 TL olsa da farklı sitelerde daha uygun fiyatlara bulmak da mümkün.