Kasımda ve 11 aylık süreçte otomobil satışlarında rekorlar kırılmasına rağmen hâlâ ülkenin %1'i bile yeni araba alamıyor.

Her ayın başında olduğu gibi aralık başında da ülkemizde satılan toplam otomobil sayısı ve en çok satan modeller belli olmuştu. Veriler, kasımda 121 binlik rekor satışa imza atıldığını göstermişti. Aynı zamanda 11 ay sonucunda sadece otomobillerde 845 binlik, hafif ticari dahil edildiğinde ise 1 milyon 68 binlik rekor satış seviyelerine çıkılmıştı.

Normal olarak rekorları alt üst eden satış miktarlarını gören birisi, ülkemizde daha fazla insanın otomobil sahibi olmaya başladığını düşünür. Ancak maalesef durum böyle değil.

Nüfusun %1’i bile otomobil alamadı

Gazeteci Emre Özpeynirci’nin de aktardığı üzere sadece otomobil sahipleri özelinde 11 ayda ulaşılan 845 binlik satış miktarı, ülkenin hâlâ çok küçük bir kısmının araç alabildiğini gözler önüne seriyor.

Öyle ki verilere baktığımızda, 85 milyonluk ülke nüfusunun %1’lik kısmın bile yeni otomobil alamadığını görüyoruz. Özpeynirci’nin derlediği verilere göre ülkemizde her 1000 kişiye 9,9 adet, 100 kişiye ise 0,99 adet sıfır otomobil düşüyor.

Bu durum pek şaşırtıcı değil. Hâlihazırdaki ekonomik sorunlar, yüksek vergi oranları, araç maliyetleri, gelir eşitsizliği gibi birçok durum, yeni araba almanın önüne geçiyor.