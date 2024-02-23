Popüler canlı yayın platformu Twitch'e, Milli Piyango İdaresi tarafından erişim getirildi.

Geçtiğimiz günlerde son zamanların popüler canlı yayın platformu Kick’e, kumarla ilgili içerikler nedeniyle Milli Piyango İdaresi tarafından erişim engeli getirildiğini görmüştük. Platform bunun ardından bu kategoriyi yasaklamıştı.

Bugün ise benzer bir gelişme daha yaşandı. Bu sefer en popüler yayın platformları arasında zirvede bulunan Twitch’e Milli Piyango İdaresi tarafından erişim engeli getirildi.

BTK’deki açıklama şu şekilde

BTK’nın erişim engeliyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanılıyor ve kararın dün alındığı görülüyor: “twitch.tv, 22/02/2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir.”

Erişim engeliyle ilgili henüz bir açıklama yok. Ancak tahminler yine kumar içeren yayınlar ile ilgili olabileceği yönünde. Biz de Twitch’e girmeyi denediğimizde platforma erişemedik.