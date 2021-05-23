Canlı yayın platformu Twitch, mayıs ayı bitmeden cinsel yönelim, ırk, mental sağlık gibi 350'den fazla etiketi uygulamaya ekleyecek. Bunun yanında birden fazla yönelimi kapsayan LGBTQIA+ etiketi kaldırılarak yerine bağımsız etiketler eklenecek.

Twitch, zamanımızın en gözde canlı yayın platformlarından. Hatta ilk sırayı elinde tutuyor desek hatalı sayılmayız. İlk sırayı kaybetse bile geçmişten bugüne kendine büyük bir kitle yaratmış ve o kitleyle yoluna devam edecek gibi görünen Twitch, geçtiğimiz aylarda yayın etiketleri sebebiyle tartışma konusu olmuş, belirli etiketleri platformdan kaldırmak zorunda kalmıştı.

Yayıncıların; oyun oynayarak, sohbet ederek veya müzik aleti çalarak izleyicileriyle bir arada bulunmasını sağlayan canlı yayın platformu Twitch, yayıncıları desteklemek ve daha kolay bulunmalarını sağlamak amacıyla yayın etiketlerine yüzlerce yeni ekleme yapacak. Yeni ve daha detaylı eklemeler sayesinde izleyiciler, ilgili yayıncıları artık daha kolay bulabilecek.

Twitch’e eklenecek yeni etiketler

Sitesinde yayınlamış olduğu yazısıyla Twitch, mayıs ayı bitmeden platforma 350’den fazla yeni yayın etiketi ekleneceğini belirtti. Bunların arasında; siyahi, engelli, gazi ve Vtuber gibi yüzlerce etiket bulunuyor. Ayrıca Twitch, birçok yönelimi kapsayan LGBTQIA+ etiketi yerine de daha detaylı etiketler ekleneceğini belirtti. Bu da Trans bir bireyin, yayınında LGBTQIA+ etiketi kullanmak yerine ‘trans’ etiketi kullanabileceği anlamına geliyor.

Twitch ayrıca bu etiketlerin tamamen seçenek olarak sunulduğunu ve bu hamlesiyle, amacının yayıncılara daha çok seçenek sunmak olduğunu belirtti.

Twitch neden bu etiketleri tercih ediyor?

Twitch bu etiketleri hazırlarken GLAAD, The Trevor Project, AbleGamers ve SpecialEffect gibi toplum içinde yeterince değer görmeyen ya da öne çıkarılmayan toplulukların gelişimi üzerine çalışan kuruluşlarla iş birliği içerisindeydi. Eklediği 350'den fazla yeni etiket sayesinde canlı yayın platformu hem kategorilerini artırmış olacak hem de izleyicilerin bu kişilere daha kolay ulaşmasını sağlamış olacak.

Ayrıca Twitch’in sözlerine göre, geçmişte, yayın yapan kişinin kim olduğundan bahsetmeyen ve sadece yayın içeriğini anlatan etiketler kullanılıyordu. İzleyicilerin yayıncılarla aralarında kurduğu bağı gören canlı yayın platformu, hatasını kabullendiğini ve bu hamlesiyle kişilerin kendilerini de ifade etmesini sağlayarak keşfedilmeleri için onlara daha çok yol sunacağını belirtti.