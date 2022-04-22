Popüler sosyal medya platformu Twitter, videolardaki altyazıları açıp kapatmayı mümkün hâle getirecek bir 'CC' butonu üzerinde çalıştığını duyurdu. Açıklamalarda bu yeni özelliğin şu an için bazı iOS kullanıcılarında test edildiği, yakında da Android'e geleceği aktarıldı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Twitter, yeni özellikleri ile kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmeyi planlıyor. Elon Musk’ın satın alma teklifiyle son günlerde gündemde olan dev platformun bir ‘ tweet düzenleme’ özelliği üzerinde çalıştığını sizlerle paylaşmıştık. Ayrıca bundan birkaç gün önce bu özellikten ilk ekran görüntüsü gelmişti.

Bugün gelen haberler ise, geçtiğimiz haftalarda bir ‘resim açıklaması’ özelliği üzerinde de çalıştığını duyuran Twitter’ın bu sefer de videolar için yepyeni bir özellik üzerinde çalıştığını gösterdi. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre dev platformdaki video izleme deneyimi bu özellik ile daha da iyileştirilecek.

Videolara altyazı ekleyip çıkarmayı sağlayacak bir buton test ediliyor

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Bugün platform tarafından yapılan açıklamalara göre Twitter, videolardaki altyazıları açıp kapamamıza olanak tanıyacak bir ‘CC’ butonunu test etmeye başladı. Bu yeni özelliğin bazı iOS kullanıcılarına sunulduğu, yakında da Android işletim sistemine sahip cihazlara geleceği aktarıldı. Twitter’ın resmi ‘Destek’ hesabı tarafından paylaşılan bir tweet’te de bu özelliğin nasıl çalıştığı gözlemlendi.

Twitter tarafından geçtiğimiz saatlerde paylaşılan gönderide, ‘CC’ butonunun videoların sağ üst kısmında yer alacağı görüldü. Butona tıkladığınızda da özelliğin, videolara altyazı ekleyip çıkarmayı mümkün hâle getireceği ortaya çıktı. Bu ve ‘düzenleme’ özelliği de Twitter’ın, son zamanlarda kullanıcı isteklerini değerlendirerek yeni özellikleri kullanıma sunmayı planladığını ortaya koydu.