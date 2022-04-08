Yaklaşık 16 yıl önce kurulmasına rağmen herkesin aklında kalan şablonunu korumayı başaran ve platforma konuşma odaları dışında çok da büyük özellikler eklemeyen Twitter, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Tweet düzenleme özelliğini uygulamaya eklemeyi planladığını duyurmuştu. Bu haberin 1 Nisan şakası olduğu anlaşıldıktan sonra ise yaklaşık bir haftadır platform, yeni özellikler ile gündeme gelmiyordu. Ta ki bugüne kadar.
Sabah saatlerinde blog sayfası üzerinden yeni özelliğini duyuran Twitter, paylaştığı görseller ile söz konusu özelliğin nasıl kullanılacağını da açıkladı. Buna göre artık Twitter'da görsellere resim açıklaması eklenebilecek. Açıklamalı görsellerin sol altında bir "ALT" rozeti bulunacak. Bu rozete tıklandığında görselin açıklaması açılacak.
Twitter, görsellere açıklama ekleme imkanı sunacak
Twitter'da resim açıklaması nasıl kullanılır?
- Adım #1: Görseli Twitter'a yükleyin.
- Adım #2: Görselin altındaki "Açıklama ekle" butonuna tıklayın.
- Adım #3: İstediğiniz açıklamayı maksimum 1000 karakter olacak şekilde girin.
- Adım #4: Kaydet butonuna tıklayın ve görseli paylaşın.
Görsele eklediğiniz açıklamayı görebilmek için görsel üzerindeki "ALT" butonuna tıklamak gerekecek. Bu sayede Tweet atan kişinin görsele bıraktığı açıklama görülebilecek.