Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, son dönemlerde platform için üst üste yeni özellikler duyuruyor. Şirketin duyurmuş olduğu son özellik ise görsellerin çok daha 'doyurucu' bilgilerle paylaşılmasına izin verecek.

Yaklaşık 16 yıl önce kurulmasına rağmen herkesin aklında kalan şablonunu korumayı başaran ve platforma konuşma odaları dışında çok da büyük özellikler eklemeyen Twitter, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Tweet düzenleme özelliğini uygulamaya eklemeyi planladığını duyurmuştu. Bu haberin 1 Nisan şakası olduğu anlaşıldıktan sonra ise yaklaşık bir haftadır platform, yeni özellikler ile gündeme gelmiyordu. Ta ki bugüne kadar.

Sabah saatlerinde blog sayfası üzerinden yeni özelliğini duyuran Twitter, paylaştığı görseller ile söz konusu özelliğin nasıl kullanılacağını da açıkladı. Buna göre artık Twitter'da görsellere resim açıklaması eklenebilecek. Açıklamalı görsellerin sol altında bir "ALT" rozeti bulunacak. Bu rozete tıklandığında görselin açıklaması açılacak.

Twitter, görsellere açıklama ekleme imkanı sunacak

Twitter'da resim açıklaması nasıl kullanılır?

Adım #1: Görseli Twitter'a yükleyin.

Görseli Twitter'a yükleyin. Adım #2: Görselin altındaki " Açıklama ekle " butonuna tıklayın.

Görselin altındaki " " butonuna tıklayın. Adım #3: İstediğiniz açıklamayı maksimum 1000 karakter olacak şekilde girin.

İstediğiniz açıklamayı maksimum 1000 karakter olacak şekilde girin. Adım #4: Kaydet butonuna tıklayın ve görseli paylaşın.

Görsele eklediğiniz açıklamayı görebilmek için görsel üzerindeki "ALT" butonuna tıklamak gerekecek. Bu sayede Tweet atan kişinin görsele bıraktığı açıklama görülebilecek.