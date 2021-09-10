Twiiter, otomatik paylaşımlar yapan bot hesaplar için yeni bir özellik oluşturdu. Şu an için kısıtlı bir geliştirici grubuyla test edilen özellik, kullanıcıların bot hesapları tespit etmesine imkan verecek. Özelliğin ne zaman kullanımda olacağı şimdilik bilinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde aldığı bir karar ile genel tasarımını Instagram'a benzetmeye çalışacağını gösteren Twitter, yeni bir özellik üzerinde daha çalıştığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre bundan sonra bot ve otomatik paylaşım yapan hesaplar, artık özel bir etikete sahip olacaklar. Bu sayede kullanıcılar, otomatik ve bot hesaplarla ilgili bilgi sahibi olabilecekler..

Twitter'da otomatik paylaşım yapan pek çok hesap var. Bu hesaplar, günün belirli saatlerinde ya da belirli aralıklarla, aynı içeriğin güncel halini paylaşıyorlar. Bu bir hava durumu bildirimi ya da günlük koronavirüs vaka sayısı ile ilgili çeşitli veriler olabiliyor. İşte Twitter'ın kısıtlı bir geliştirici kitlesiyle test etmeye başladığı yeni özellik, bu tür hesapları etiketleyecek.

Twitter'ın yeni özelliği böyle görünüyor

Twitter tarafından yapılan açıklamalara göre test edilen yeni etiket, kullanıcıların akış sayfalarında da karşılarına çıkacak. Yani hesabın bot olup olmadığının anlaşılması için o hesaba giriş yapılması gerekmeyecek. Bu sayede kullanıcılar, takip ettikleri sayfalarla ilgili bilgi edinme imkanı yakalamış olacaklar.

Twitter, test ettiği özellikle ilgili resmi bir takvim açıklamasında bulunmadı. Yani bu özelliğin tüm kullanıcılar tarafından ne zaman görülebileceği henüz belli değil. Ancak söz konusu özellik, yıl sonunda daha fazla erişilebilir olacakmış. Özetle Twitter'ın yeni özelliği birkaç ay içerisinde kullanıcıların beğenisine sunulmuş olacak.