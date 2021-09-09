Twitter, akış sayfasında gösterilen tweetler için tepki emojilerini test etmeye başladı. Dünyada ilk kez Türkiye'de test edilen özellik, kullanıcıların tweetlere 5 farklı emoji ile tepki verebilmesini sağlıyor. Özellik, kullanıma sunulduğunda tüm platformlarda erişilebilir olacak.

Dünyanın en popüler mikroblog sitesi Twitter, yeni özelliğini dünyada ilk kez Türkiye'deki kullanıcılarıyla test etmeye başladı. Şu an için kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test edilen ancak önümüzdeki günlerde ülke genelindeki tüm kullanıcıların deneyimleyebileceği bu özellik, atılan tweetlere emoji ile tepki verilebilmesini sağlıyor. Twitter'ın ülkemizde test ettiği özellik, şu an için 5 emoji içeriyor.

Aslına bakacak olursak Twitter'ın test etmeye başladığı özellik büyük bir yenilik değil. Hatta Twitter'da mesajlaşırken, gönderilen bir mesaja çeşitli tepki emojileri zaten ekleyebiliyordunuz. Platform şimdi, bu özelliğin kapsamını genişletiyor. Artık akış olarak karşınıza çıkan tweetlere de emojiler aracılığıyla tepki gönderebileceksiniz.

Twitter'ın test ettiği özellik işte böyle görünüyor

Twitter, bir paylaşıma tepki gösterebilmek için 5 farklı emoji sunacak gibi görünüyor. Bunlar; düşünceli tutum, gözyaşı, gülme, alkışlama ve beğenme olarak karşımıza çıkacak. Bu sayede kullanıcılar, akış sayfalarında karşılaştıkları bir tweete like atmaya devam edebilecekleri gibi, yepyeni emojileri de kullanabilecekler.

Twitter tarafından yapılan açıklamalara göre emojiler, daima olumlu görüşlerin yansıtılmasını sağlayacak. Bunun nedenlerine de değinen şirket, özelliği test etmeye başlamadan önce bir anket yaptıklarını ve bu anket sonucunda kullanıcıların büyük bir bölümünün, olumsuz tepkilerden endişelendiğini belirttiğini söylüyor. Hiçbir kullanıcısının üzülmesini istemeyen şirket, böyle bir karar almış gibi görünüyor.

Özelliğin tüm kullanıcıların hizmetine ne zaman sunulacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak tweetlere emojilerle tepki verme özelliği, kullanıma sunulduğunda iOS, Android ve web sürümde kullanılabilecek...