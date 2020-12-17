Ubisoft, 89 TL Değerindeki Oyunu Ücretsiz Yaptı

Ubisoft, 2021 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde her gün yeni bir oyun veya DLC veriyor. Bugünün ücretsiz oyunu, 89 TL değerindeki Trials Rising olurken oyuna nasıl sahip olabileceğinizi anlatıyoruz.

Oyun servis platformları arasındaki rekabet son yıllarda gittikçe kızışıyor. Büyük firmaların çoğu, kendilerini rakiplerinden öne çıkarmak ve kazançlarını arttırmak için kendi platformlarını sundu. Bu platformlarda sık sık ücretsiz oyunlar oluyor.

Ubisoft da kendi çevrimiçi oyun platformu Ubisoft Connect üzerinde Happy Holidays adlı bir kampanya başlattı. Bu kampanyada firma her gün yeni bir oyunu ücretsiz veriyor. 17 Aralık'ta verilen ücretsiz oyun da 89,00 TL değerindeki Trials Rising oldu.

Trials Rising Nasıl Bir Oyun?

Trials Rising oyununda yaptıklarımızı çok basite indirgeyerek anlatırsak motosiklet tepesinde oradan oraya atlıyoruz. Tabii oyun aslında bu kadarla kısıtlı değil. Dünyanın dört bir yanında ikonik mekanlarda yarışları kazanmaya çalışıyoruz.

Oyunda illa rekabet etmek istemeyen, değişik bir deneyim arayanlar için de Tandem Motor adı verilen bir özellik bu oyunda karşımıza çıkıyor. Bu ilginç ve eğlenceli modda iki kişi bir motoru kontrol etmeye çalışıyoruz.

Sokak arasında yarışmalarla başlayan kariyerimizde bir noktada dünyaca ünlü bir yıldız oluyor, en büyük yarışları kazanıyoruz. Oyunda 10 binden fazla parça olması da her motorun kendine özel olabilmesini sağlıyor.

Trials Rising Sistem Gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7/10 (64 bit only)

İşlemci: Intel Core i5-2400, AMD FX-4100

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti or AMD Radeon HD 7770

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 23 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7/10 (64 bit only)

İşlemci: Intel Core i5 3470, AMD FX 6100

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 or AMD Radeon R9 270X

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 23 GB kullanılabilir alan

Oyunu kütüphanenize nasıl ekleyebilirsiniz?

Oyunu UPlay kütüphanenize eklemeniz oldukça kolay. Daha önce açmadıysanız kendinize bir Ubisoft Connect (UPlay) hesabı açıyorsunuz. Sonrasında da bu linke tıkladığınızda oyun kütüphanenize eklenmiş oluyor.

Önümüzdeki günlerde Ubisoft, Connect üzerinden yeni oyunları hediye ettikçe biz de sizlerle paylaşacağız. Bu dönemde ayrıca platformda devam eden indirimlere de bakabilirsiniz.