Uzun zamandır geliştirme aşamasında olan ücretsiz futbol oyunu UFL için yeni bir oynanış videosu yayınlandı. Konsollar için geliştirilen oyun, grafik kalitesiyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Futbol tutkunu oyunseverlerin uzun zamandır bekledikleri FC 24 rakibi UFL'den yeni haberler var. Geliştirici ekip Strikerz, yaklaşmakta olan ücretsiz futbol oyunu için yeni bir video yayınladı. Yayınlanan video, oyunun neler sunabileceğini net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Unreal Engine motoru üzerine inşa edilen UFL, uzun zamandır geliştirme aşamasında olan bir oyun. En azından şimdilik sadece PlayStation ve Xbox için yayınlanması planlanan UFL, kısa bir süre önce Türkçe spiker desteğine sahip olacağının açıklanması ile Türkiye'deki oyuncuların da ilgisini çekmeyi başarmıştı. Paylaşılan yeni video, oyuna olan ilgiyi biraz daha artıracak gibi görünüyor.

UFL için hazırlanan oynanış videosu:

Yukarıdaki oynanış videosuna baktığımızda, oyunun gerçekçi grafikleri dikkatlerimizden kaçmıyor. Ayrıca renkler de oldukça canlı ve görüntü kalitesi, genel olarak çok iyi. Ancak bir futbol oyunu için en önemli hususun oynanış dinamikleri olduğunu unutmamak gerekiyor. İlk oynanış videosu, futbol mekanikleri açısından pek olumlu sinyaller vermiyor ancak oyunun hala geliştirme aşamasında olduğunu hatırlayarak acımasız yorumlardan kaçınıyoruz.

Bu arada; UFL'nin aslında geçtiğimiz yıl için planlandığını da hatırlatalım. Yani bu ücretsiz futbol oyunu geçtiğimiz yıl piyasaya sürülecekti. Ancak geliştirme aşamasında yaşanan sorunlar, oyunun bu seneye ertelenmesine yol açtı. Merakla beklenen oyun, bugün bile resmî bir çıkış tarihine sahip değil. Eğer ekipten konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmez ise UFL'nin bir iki ay içerisinde yayınlanacağını söyleyebiliriz.