Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir süredir erişime kapalı olan Roblox ve Discord hakında konuştu.

Türkiye son dönemlerde birçok farklı platforma getirilen erişim engelleriyle gündeme gelmişti. Bazı suçlar için kullanıldığı öne sürülen mesajlaşma ve sesli sohbet uygulaması Discord, ekimde engellenmişti. Dünyanın en çok kullanıcısı olan oyun platformlarından olan Roblox ise ağustos başında çocuklara zararlı olduğu gerekçesiyle kapatılmıştı.

Ülkemizdeki kullanıcılar, bu platformların ne zaman yeniden açılacağını merak ediyorlardı. Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Roblox zararlı içerikleri çıkarmaya başladı, işlem tamamlandığında yeniden açılabilir

Uraloğlu, yaptığı açıklamada bakanlık ile şirket arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ve Roblox’tan “zararlı” olarak görülen içeriklerin çıkarılmaya başladığını aktardı: “Tespit edebildiklerimizi kendilerine iletiyoruz, onlar da çıkaracaklarını söylüyorlar.”

Ayrıca çıkarıldığı zaman şirketin tekrar mahkemeye müraacat edebileceklerini, kararın yerine getirilmesi nedeniyle de yeniden açılacağını ekledi. Bu da içerikler çıkarıldığı takdirde yeniden Roblox’a erişim izni verilebileceği anlamına geliyor. Tabii ne zaman olacağı belirsiz.

Discord’un itiraz süreci devam ediyor

Roblox’a ek olarak Discord hakkında da konuşan Uraloğlu, şu anda itiraz sürecinin devam ettiğini kaydetti. Bu da şu an için popüler platform hakkında pek bir gelişme olmadığını gösterdi.