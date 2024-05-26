Girdiğiniz umumi tuvaletlerdeki kapıların neden yere kadar olmadığının detayını hiç düşündünüz mü? Bütün kapılar bir tesadüf değil ve emin olun çok haklı sebepleri var.

“Hani mahremiyet?” demeyin çünkü kapılar mahremiyeti korumakla kalmıyor daha fazlasını da sunuyor.

O zaman bir dahakine bu tuvaletlere girdiğinizde boş boş kapı arkasına bakmak yerine sebeplerini aklınıza getirerek zamanınızı geçirebilirsiniz.

Temizlik ve hijyen

Kapıların altının açık olması aslında temizlik personelinin işini oldukça kolaylaştırıyor. Açıklık sayesinde zemin temizliği daha hızlı ve etkili yapılıyor. Temizlik sırasında biriken su ve deterjanlar da bu açıklık sayesinde akıp gidebiliyor.

Ayrıca kapıların yere kadar olmaması, tuvalet içinde hava sirkülasyonunu da arttırıyor. Kötü kokuların birikmesi önlendiği gibi genel hijyen seviyesi artarak daha rahat bir ortam sunuluyor.

Güvenlik

İçeride kilitli kalma gibi acil durumlarda hızlı müdahale imkânı da sunuyor. Özellikle çocuklar, bu kapı aralığından rahatça da geçebiliyor. Ayrıca tuvaleti kullananların bayılması veya benzeri sağlık sorunları yaşaması durumunda dışarıdan kontrol edilebiliyor.

Bir de diyelim ki içeride su borusu patladı ve her yer su oldu. Eğer kapılar evdeki gibi olsa tuvalet kapısını açtığınızda suyun altına kalmanız muhtemel. Ancak altı boş olunca hem bir sorun olduğu daha kolay görülüyor hem de hızla müdahale edilme şansı yakalanıyor.

Sıra bekleme

Birisi tuvaleti uzun süre işgal ettiğinde kapının alt aralığı sayesinde bunu kolayca görebiliyoruz ve gerektiğinde müdahale edebiliyoruz. Bu yüzden de sıra bekleme süresi azalıyor ve genel işleyiş hızlanıyor.

Daha ucuz

Bu tür kapılar daha hafif olduğu için genellikle daha ucuz oluyor. Birçok kapı olması gerektiği alanlarda da kapı başına maliyet hesaplaması daha rahat. Ayrıca böylelikle bakım ve onarım masrafları da düşüyor.

İçeriden dışarıya ulaşım

Tuvalet kâğıdı mı bitti? Hemen birisine ya da arkadaşınıza seslenerek tuvalet kâğıdı gibi ihtiyaçlarınıza cevap alabilirsiniz. Yoksa yukarıdan atacaklar da tutacaksınız da çok uzun iş?

Bakıyoruz da önemsiz gibi gözükse de aslında bunun da bir işlevi var. Hayatımızdaki pratik çözümlerden bir diğerini daha buraya kadar okuduğunuz için teşekkür ederiz.

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