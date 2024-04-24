“Arabalardan En İyi Ben Anlarım!” Diyenlerin Bile Full Çekemeyeceği Bu Testte Kaçta Kaç Yapabilirsin?

15 dk okuma süresi
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Otomobil tutkunları toplansın. Bu testte ünlü otomobil markalarına ne derece hâkim olduğunuzu test edeceğiz!

Bu seferki testimiz otomobil markaları üzerine. Bazı otomobil markaların gerçek ve üzerinde oynanmış sahte logolarını birbirinden ayırt edip edemeyeceğinizi görmek için birkaç soru hazırladık.

Araba tutkunuza ve kendinize güveniyorsanız testimize başlayalım. Bakalım kaçta kaç yapacaksınız?

Sizi çok zorlamayacak bir sorudan başlayalım. Hyundai logosunun doğrusu sağa doğru muydu yoksa sola doğru mu?

hyundai

Cevabı görmek için tıklayın!

Jeep logosundaki "J" harfine ne kadar dikkat etmiştiniz?

jeep

Cevabı görmek için tıklayın!

Peki ya Kia logosundaki "A" harfi?

kia

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Hafızaları zorlayalım. Volkswagen logosunda bu küçük ayrım var mıydı?

vw

Cevabı görmek için tıklayın!

Biraz testimizi zorlaştıralım. Honda logosundaki "H" harfinin doğrusu hangisi?

honda

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Peki ya Seat? 

seat

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BMW tutkunları bile dikkat etmemiş olabilir. Logodaki renklerin doğru sıralanmış olanı hangisi?

bmw

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İtalya'nın gururu Ferrari'nin logosunda at hangi yöne bakıyordu?

ferrari

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Ford logosundaki "F" harfine dikkat etmiş miydiniz?

ford

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Jaguar logosundaki "J" harfinin doğru şekli hangisiydi?

jaguar

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Mazda logosunun ortasındaki figür hangisinde doğru gösterilmiş?

mazda

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Tesla logosundaki bu çıkıntılar var mıydı?

tesla

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Rolls-Royce logosunda hangi "R" öndeydi?

rolls royce

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Kaçta kaç yaptığınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

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