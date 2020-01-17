Dünyaca ünlü YouTuber Casey Neistat'ın Spotify hesabı çalındı. İşin ilginç tarafıysa hesabı ele geçiren kişinin tüm çalma listelerini Türk sanatçılarla doldurması oldu. Biz de bu yazımızda yaşanan olaya gelen eğlenceli yorumları sizler için derledik.

YouTube hesabında 12 milyona yakın takipçisi bulunan dünyaca ünlü YouTuber Casey Neistat’ın Spotify hesabı çalındı. Hesabı kimin veya kimlerin ele geçirdiği henüz bilinmezken ortaya çıkan sonuçlarsa tebessüm ettirdi zira ünlü YouTuber’ın çalma listelerine yakından tanıdığımız pek çok Türk sanatçı eklendi.

Spotify hesabının çalındığını Twitter hesabı üzerinden duyuran Neistat, içerisinde Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Nadide Sultan, Ahmet Kaya ve Sezen Aksu gibi pek çok ünlü ismin olduğu çalma listesinin bir ekran görüntüsünü de paylaşarak tepki gösterdi. Neistat’ın neye sinirlendiğini pek anlayamadık ancak Spotify’a çok sinirlendiği ortada.

Casey Neistat, bu şarkıların müzik zevkine uymadığını söylüyor:

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca takipçisi olan ünlü YouTuber, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Hey Spotify yardım et! Eminim ki birisi benim hesabımı çaldı. Tüm çalma listelerim ve her şey gitti. Ayrıca (hesabımı ele geçiren kişinin müzik zevkine laf etmek istemiyorum) bu normalde dinlediğim müzik türü değil.”

Belli ki hesabı ele geçiren kişiler, Neistat’ın penceresine bir taş atmış ve ünlü YouTuber bu durumdan pek de memnun görünmüyor. Tabii ki olayın yayılmasıyla hiç de sürpriz olmayan bir şekilde Türk kullanıcılar da soluğu Neistat’ın bu paylaşımında aldı. Gelin, Neistat’ın paylaşımına gelen eğlenceli yorumlara biraz daha yakından bakalım.

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