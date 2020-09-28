Uygun Fiyata Kaliteli Hosting Servisi Arayanlara: Limonhost

Hosting alanında tecrübeli bir firma olan Limonhost, uygun fiyata kaliteli bir hizmet vadediyor. Hosting paketlerinde pek çok ücretsiz hizmet de sunan Limonhost, buna ek olarak 15 gün içinde iade imkanına sahip.

İnternetin çok büyük bir dünya olduğu hemen herkes tarafından bilinen bir gerçek ve an itibarıyla internetteki web site sayısı 1,8 milyarı aşmış durumda. İnternet sitesi sayısının bu denli artmasında hosting servislerinin de büyük payı bulunuyor. Tamam da hosting nedir?

Hosting, en temel açıklamasıyla bir web sitesinde yayınlanacak metinleri, görselleri, sayfaları ve dosyaları, web sitesini ziyaret eden internet kullanıcılarının ulaşabilmesi için depolayan servistir. Dolayısı ile bir web sitesinin hızı ve güvenliği de almış olduğu hosting hizmeti ile bağlantılı.

Hosting servisi seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

Peki bir web sitesi açmak istiyorsunuz ve nereden hosting hizmeti alacağınız hakkında bir fikriniz yok. Neye göre tercih yapacaksınız? Birinci öncelik elbetteki hosting kalitesi ve fiyatı olacaktır. Bununla birlikte hosting servislerinin ortaklarını mercek altına almak da kaliteyle ilgili kaygıların giderilmesine yardımcı olabilir.

Limonhost, uygun fiyata kaliteli bir hosting hizmeti vadediyor

2009 yılından bu yana bulut teknolojileri sektöründe hizmet veren Limonhost, gerek uygun fiyatlı olması, gerekse ücretsiz otomatik kurulum hizmeti vermesi ile alanında öne çıkan servislerden biri olmayı başarıyor. Tüm hosting paketlerinde sunulan All Flash SSD, yüksek performansı garanti ederken, Limonhost’un AWS ve Microsoft gibi şirketlerle stratejik iş ortaklıkları kurmuş olması, servisin kalitesi hakkında ipuçları sunuyor.

Limonhost’ta tüm sunucular bulut teknolojisi ile yedekli olduğundan serviste herhangi bir kesinti yaşanmıyor. Bununla birlikte Limonhost, hosting hizmeti alan müşterilerine WordPress, Joomla, Magento ve Drupal için ücretsiz otomatik kurulum, backup hizmeti, site taşıma, .xyz domain, SSL gibi servisleri de ücretsiz olarak sunuyor.

15 gün içinde iade imkanı

7/24 teknik destek hizmeti de sunan Limonhost; müşterilerine yıllık periyotlarla satış ve 15 gün içinde iade imkanı tanıyor. Limonhost, hem üst düzey hosting hizmeti hem de sunmuş olduğu ücretsiz servisler ile müşterilerine en iyi fiyatı vadediyor.