Uyku sırasındayken bazen hiç rüya görmeyiz, bazen de o kadar fazla görürüz ki ne gördüğümüzü unuturuz. Hiç bir günde kaç rüya gördüğünüzü hatırlıyor musunuz?

Aslında gördüğümüz rüya sayısını anlamak için uyku döngümüze, rüya evrelerimize ve rüyaların sürelerine bakmamız gerekiyor.

Yani, uyanınca tek bir rüya hatırlıyor olsak da aslında birden fazla rüya görmüş oluyoruz!

Rüya görmenin, uyku döngüsüyle yakından bir ilişkisi var.

Normal bir yetişkin, gece boyunca yaklaşık 4 ila 6 uyku döngüsü yaşıyor. Her döngü ise yaklaşık 90 dakika sürüyor. Bu döngüler esnasında uyku evreleri de birbirini takip ediyor.

Non-REM evrelerinde (N1, N2, N3) beyin aktivitesi yavaşlıyor. N1 evresinde hafif uykuya dalarız, N2 evresinde uykumuz derinleşir ve N3 evresinde en derin uykuya geçeriz. Non-REM evrelerinde rüya görmemiz mümkün olsa da bu rüyalar, daha durağan ve hatırlanması daha azdır.

REM evresinde durum farklı mı?

REM evresi, bildiğimiz üzere uykunun en verimli evresidir. Dolayısıyla rüyaların da en canlı ve detaylı şekilde ortaya çıktığı evre bu evredir. Çoğu araştırmaya göre REM evresinde beyin aktivitesi artarken en az bir rüya görülüyor.

Ancak bilim, bu konuda biraz farklı görüşlere sahip. Bazı araştırmalar, her REM evresinde ortaya çıkan rüyanın aslında tek bir bütün olarak algılanabileceğini söylerken bazıları da bu evre içinde birbirinden bağımsız rüyalar görülebileceğini öne sürüyor.

Ne kadar rüyayı hatırlarsak, sayıyı da öngörebiliriz.

Uyanma anındaki beynimizin durumu, rüyaların yoğunluğu ve bireysel farklar, hatırlama oranını etkiliyor. Birçok kişi gece boyunca çok fazla rüya görse de sabah uyanınca bazılarını, hatta bir tanesini hatırlar.

REM uykusunun ne kadar önemli olduğunu muhakkak duymuşsunuzdur. Bu evrenin süresi ne kadar uzarsa, daha uzun ve hatırlanabilir rüyaların oluşması da o denli olanaklıdır.

Kesin bir veriden bahsedecek olursak gece boyunca ortalama 4 ve 6 uyku döngüsü yaşıyoruz. Her bir döngüde ise en az bir REM evresi bulunuyor. Dolayısıyla bir gece boyunca en az 4 ila 6 arasında rüya gördüğümüzü söyleyebiliriz. Ancak REM evresinde birden fazla rüya görülebileceğini hesaba katarsak bu sayı, değişkenlik gösterebilir.

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