Uyku sadece ertesi gün daha enerjik olmamıza ve iyi hissetmemize katkı sağlamaz. Aynı zamanda uzun vadeli sağlığımız için de kritik bir öneme sahiptir. Öyle ki uyku eksikliği, birçok hastalığa zemin hazırlayabilir.

Uykusuz kalınca hissedilen baş ağrısı veya halsizlik, emin olun yetersiz uykunun yol açtığı problemler arasında en küçükleridir.

Gelin, uykunuzu yeterince almadığınızda neler olabileceğine bakalım.

1. Hafıza problemleri

California Üniversitesi’nden Dr. Clemence Cavailles’in çalışmalarına göre uyku sorunları, yaş ilerledikçe hafıza ve düşünme becerilerinde azalmalara yol açabiliyor. Bu durum da alzheimer ve demans gibi hastalıklara zemin hazırlıyor.

Yine bu konudaki farklı çalışmalar da uzun süren uyku problemlerinin, beyni erken yaşlanmaya zorladığı ve bilişsel yeteneklerde düşüşe sebep olduğunu göstermekte.

2. Tip 2 diyabet riski

Kaliteli ve düzenli uyku, kan şekeri kontrolünde oldukça önemlidir. Uykunun yetersiz veya kalitesiz olması, insülin direncini ve kan şekeri seviyelerini etkileyerek diyabet riskini artırır.

Hatta orta yaşlı bireylerde yapılan bir çalışma, uyku sorunları ile insülin direnci ve metabolik sendrom arasında güçlü bir bağlantı olduğunu gösterir.

3. Kalp sağlığı

Uyku, kalp sağlığını doğrudan etkiler. Amerikan Kalp Derneği’ne göre günde 5 saatten az uyuyan insanlarda koroner arter hastalığı riski 2-3 kat artar. Ayrıca uykusuzluk; hipertansiyon, felç ve kalp krizi riskini artırır.

4. Depresyon ve anksiyete

Uyku eksikliği ayrıca ruh sağlığını da doğrudan etkiler. Ohio Eyalet Üniversitesi’ndeki bir uzmana göre uykusuzluk çekenlerde, depresyon ve kaygı oranları uykusunu yeterince alanlara göre çok daha yüksektir.

Yine bu konuda yapılan diğer araştırmalar da uykusuz bireylerin yaklaşık %40’ının, klinik depresyon belirtileri gösterdiğini ortaya koyar.

5. Kilo alımı ve obezite

Uyku eksikliği ne yazık ki iştahı kontrol eden hormonlarda çeşitli dengesizlikler yaratır. Uykusuzluk sebebiyle artan ghrelin ve leptin hormonlarının dengesizliği, açlık hissini artırarak fazla yemek yemeye neden olabilir.

Yapılan çalışmalar, uyku yoksunluğu yaşayan bireylerin gün içinde en az 250 kalori fazladan tükettiğini göstermekte.

6. Böbrek sağlığı

Yeterli uyumak, tüm bunların yanında böbrek sağlığı için de oldukça önemlidir. Araştırmalara göre kronik böbrek hastalığı olan kişilerde uyku bozuklukları daha sık görülür.

Kötü uyku kalitesi böbrek hastalığı riskini artırabilir ve bu, sirkadiyen ritim bozuklukları ile bağlantılı olabilir.

7. Bağırsak mikrobiyomu

Uyku düzeninin nasıl olduğu, bağırsakları da etkiler. Örneğin gece vardiyasında çalışanlar üzerinde yapılan bir araştırmada, düzensiz uyku ve bağırsak sağlığı arasında güçlü bir ilişki bulunmuştur.

Çünkü uykusuzluk, bağırsaktaki bakteri çeşitliliğini azaltarak mikrobiyom dengesini bozabilir ve bu da genel sağlığı ister istemez olumsuz etkiler.

8. Bağışıklık

Kaliteli uyku, bağışıklık sistemini güçlendirmek için oldukça kritiktir. Yapılan araştırmalar, uykusunu yeterli almayan bireylerin, enfeksiyonlara daha yatkın olduğunu gösterir. Yine uykusuz kalan bireylerin soğuk algınlığına yakalanma ihtimali, 8 saat uyuyanlara göre üç kadar daha fazladır.

Özetle uyku, vücudumuzu tepeden tırnağa etkiler. Bu sebeple uykusuz kalmamak büyük önem taşır.

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