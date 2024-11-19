Oldukça yorgunsunuz, yatağa uzandınız ve içiniz geçti geçecek. Ancak ani bir şekilde, saniyelik olarak, titremeyle karışık bir sıçrama yaşadınız öyle değil mi? Peki bunun sebebi nedir?

Uykuya dalacakken veya uykuya yeni dalmışken gerçekleşen bu durum, sizi oldukça anlamsız geliyor olabilir. Çünkü oldukça tuhaf hissettiriyor.

Gelin, bunun neden gerçekleştiğine bakalım.

Tam uykuya dalmak üzereyken gerçekleşen ani sıçramalar, hipnik seğirmeler olarak adlandırılır.

Hipnagogik sarsıntılar veya uyku başlangıçları olarak da bilinen hipnik seğirmeler, uykuya dalarken oluşan istemsiz kas kasılmalarıdır. Bu kasılmalar, vücudun herhangi bir yerinde görülebilir fakat özellikle kol ve bacaklarda hissedilir.

Ayrıca bu sıçramaların şiddeti değişebilir. Bazı zamanlar sizi uyandırmadan meydana gelir bazen ise hem yanınızda yatan kişi hem de siz bunu bariz şekilde hissedebilirsiniz.

Bu hipnik seğirmeler, oldukça yaygındır. İnsanların yaklaşık %80’i, ara ara bu hissi deneyimler. Seğirmelerle birlikte ise parlak ışıklar görme, düşme hissi, yüksek sesler duyma veya rüya görme durumları ortaya çıkabilir.

Bilim insanlarına göre uykuya geçiş sırasında yaşanan bu sıçramaların zararsız olduğu düşünülür.

Öte yandan buna neyin sebep olduğu net olarak belli değildir ancak bazı teoriler vardır. Örneğin, stres ve kaygının yanında kafein veya nikotin gibi uyarıcıların aşırı veya geç saatlerde tüketilmesinin, sıçramaların meydana gelme olasılığını artırabileceği tahmin edilir.

Yine yeterince uyumamak da buna katkı sağlayabilir. Ek olarak kaslar, uykuya dalma sürecinde aşamalı bir şekilde gevşemeye başlar. Beyin, kasların bu hareketini sanki vücut bir yerden düşüyormuş gibi yorumluyor olabilir ve hipnik seğirmeler bu şekilde meydana gelebilir.

Özetle ani sıçramalar yani hipnik seğirme, her 10 insandan 8’inin yaşadığı bir durumdur. Uzmanlara göre tehlikeli değildir ve bu sebeple tedavi gerektirmezler.

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