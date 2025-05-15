Valve, 89 milyon Steam kullanıcısının verisinin sızdırıldığı iddialarıyla ilgili resmî açıklama yaptı. Yapılan açıklamada bir sızıntı olduğu doğrulandı ancak sızdırılan veriler şifreler değildi. İşte Steam'in içinizi rahatlatacak açıklaması.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam'le ilgili bir gelişmeden bahsetmiştik. Ortaya çıkan bilgilere göre Steam'de bir veri ihlali yaşanmış ve 89 milyondan fazla kullanıcının şifresi sızdırılmıştı. Hatta "Machine1337" ismini kullanan hacker, ele geçirdiği verileri bir platform üzerinden satışa çıkarmıştı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Valve, konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Yetkililerin açıklamasına göre kimsenin şifresi ele geçirilmedi. Yaşanan sızıntı ise Steam hesaplarına giriş yapmak için kullanılan tek seferlik kodlardan ibaretti.

Valve'ın resmî açıklaması şöyle



Yakın zamanda haber edilen sızıntı Steam sistemlerini ihlal etmemiştir.



Steam müşterilerine gönderilmiş eski mesajların sızdırıldığına dair haberler görmüş olabilirsiniz. Sızan bilgilerin örneğini inceledik ve Steam sistemlerinde bir ihlal GERÇEKLEŞMEDİĞİNİ belirledik.



Sızıntının kaynağını aramaya devam ediyoruz, ancak tüm SMS mesajları iletim sırasında çözüldüğü ve telefonunuza ulaşırken birden fazla sağlayıcı üzerinden yönlendirildiği için bu durum daha da karışık bir hâl alıyor.



Sızan bilgiler, yalnızca 15 dakika geçerli olan tek seferlik kodları ve bunların gönderildiği Sızan veriler, telefon numaralarıyla ilişkilendirilen Steam hesaplarını, parola bilgilerini, ödeme bilgilerini veya diğer kişisel verileri içermemektedir. Eski kısa mesajlar Steam hesabınızın güvenliğini ihlal etmek için kullanılamaz. Ayrıca Steam e-postanızı veya parolanızı SMS yoluyla değiştirmek için bir kod kullanıldığında e-posta ve/veya güvenli Steam mesajları yoluyla bir onay mesajı alırsınız.



Bu olaydan dolayı parolanızı veya telefon numaranızı değiştirmenize gerek yoktur. Talep etmediğiniz herhangi bir hesap güvenlik mesajını şüpheli olarak değerlendirmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Steam hesabınızın güvenliğini her zaman düzenli olarak bu adresten kontrol etmenizi öneririz:

https://store.steampowered.com/account/authorizeddevices



Ayrıca henüz kurmadıysanız Steam mobil kimlik doğrulayıcısını kurmanızı öneririz. Doğrulayıcı, hesabınız ve hesabınızın güvenliği hakkında size güvenli mesajlar göndermenin en iyi yoludur. Steam hesabınızın güvenliği hakkındaYakın zamanda haber edilen sızıntı Steam sistemlerini ihlal etmemiştir.Steam müşterilerine gönderilmiş eski mesajların sızdırıldığına dair haberler görmüş olabilirsiniz. Sızan bilgilerin örneğini inceledik vebelirledik.Sızıntının kaynağını aramaya devam ediyoruz, ancak tüm SMS mesajları iletim sırasında çözüldüğü ve telefonunuza ulaşırken birden fazla sağlayıcı üzerinden yönlendirildiği için bu durum daha da karışık bir hâl alıyor.Sızan bilgiler, yalnızca 15 dakika geçerli olan tek seferlik kodları ve bunların gönderildiği telefon numaralarını içeren eski kısa mesajlardan oluşuyor.. Eski kısa mesajlar Steam hesabınızın güvenliğini ihlal etmek için kullanılamaz. Ayrıca Steam e-postanızı veya parolanızı SMS yoluyla değiştirmek için bir kod kullanıldığında e-posta ve/veya güvenli Steam mesajları yoluyla bir onay mesajı alırsınız.Bu olaydan dolayı parolanızı veya telefon numaranızı değiştirmenize gerek yoktur. Talep etmediğiniz herhangi bir hesap güvenlik mesajını şüpheli olarak değerlendirmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Steam hesabınızın güvenliğini her zaman düzenli olarak bu adresten kontrol etmenizi öneririz:Ayrıca henüz kurmadıysanız Steam mobil kimlik doğrulayıcısını kurmanızı öneririz. Doğrulayıcı, hesabınız ve hesabınızın güvenliği hakkında size güvenli mesajlar göndermenin en iyi yoludur.

Steam'de yaşandığı iddia edilen veri ihlali ile ilgili detaylı bilgi için:

Valve tarafından yapılan açıklamalar, Steam kullanıcıları cephesinde herhangi bir sorun olmadığını gözler önüne seriyor. Ancak yine de içiniz rahat etmiyorsa şifrenizi değiştirin ve Valve'ın da bahsettiği mobil kimlik doğrulayıcısını aktif edin. Böylelikle olası risklere karşı korunmuş olursunuz.