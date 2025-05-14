Yeni bir gelişmeye göre oyun severlerin en çok kullandığı platform Steam'deki kullanıcı verileri sızdırılmış olabilir. 89 milyondan fazla Steam kullanıcı verisi tehlikede.

Steam, uzun süredir hem popülerliği hem de güvenliğiyle tanınan bir platform olsa da şimdi ciddi bir veri sızıntısı tehdidiyle karşı karşıya. İddiaya göre 89 milyondan fazla kullanıcının bilgileri sızdırılmış olabilir ve bu, platformun aktif kullanıcılarının yaklaşık %70'ine denk geliyor.

Bu endişe verici iddia, X'te @Mellow_Online1 adlı bir kullanıcıdan geldi. İddiaya göre Machine1337 takma adlı bir hacker, popüler bir dark web forumunda 89 milyondan fazla Steam hesabına ait verileri elinde bulundurduğunu belirtiyor.

Sızıntı yalnızca kullanıcı adı ve şifrelerden ibaret değil

Sızan veriler yalnızca kullanıcı adı ve şifrelerle sınırlı değil. Underdark AI tarafından yapılan analize göre sızıntıda iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) SMS geçmişi, mesaj içerikleri, meta veriler ve teslimat bilgileri gibi daha hassas detaylar da bulunuyor.

Her ne kadar Steam'in kendi sistemlerine doğrudan bir saldırı gerçekleşmemiş gibi görünse de ihlal edilen bu üçüncü taraf sağlayıcının, hacker’ların Steam kullanıcılarına sahte doğrulama mesajları göndermesine ya da gerçek 2FA kodlarını ele geçirmesine olanak sağlayabileceği belirtiliyor.

Bu iddiayı tehlikeli kılan asıl nokta ise aynı şifreyi birden fazla platformda kullanan kullanıcılar olması. Bu nedenle siz de bu kullanıcılardan biriyseniz, Steam ve aynı şifreye sahip diğer hesaplarınızın şifrelerini derhâl güncellemeniz oldukça önemli. Ayrıca Steam Guard gibi iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemlerini de aktif hâle getirmeniz tavsiye ediliyor.