Riot Games, VALORANT Champions Tour EMEA'nın ikinci aşaması öncesinde önemli değişiklikler duyurdu. 15 Temmuz'da başlayacak VCT EMEA Stage 2 ile birlikte hafta sonu maçları takvime eklenirken, Berlin'de yeni bir yayın stüdyosu açılacak. Organizasyonun finalleri ise tarihinde ilk kez Barcelona'da düzenlenecek.

VALORANT esporunun Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki en büyük organizasyonu olan VCT EMEA, şimdiye kadarki en kapsamlı sezonlarından birine hazırlanıyor. Riot Games'in duyurusuna göre Stage 2, yalnızca daha fazla takım ve karşılaşma sunmakla kalmayacak, aynı zamanda yayın ve etkinlik tarafında da köklü değişiklikleri beraberinde getirecek.

Özellikle Challengers League ekiplerinin de mücadeleye dahil olmasıyla genişleyen takvim, Riot Games'i yeni çözümler geliştirmeye yöneltti. Şirket, artan maç yükünü karşılamak ve aynı dönemde devam eden League of Legends EMEA Championship (LEC) yayınlarını aksatmamak için Berlin'deki Riot Games Arena'yı büyütme kararı aldı.

Riot Games Arena'ya İkinci Sahne Geliyor

Bu kapsamda Riot Games Arena içerisinde "Studio Stage" adı verilen yeni bir yayın alanı oluşturuldu. Yeni sahne sayesinde VCT EMEA ve LEC karşılaşmaları aynı anda yayınlanabilecek. Böylece Riot Games, iki büyük espor organizasyonunu tek bir çatı altında daha verimli şekilde yönetebilecek.

Yeni stüdyo yalnızca operasyonel bir çözüm sunmayacak. Riot Games, VCT EMEA yayınları için özel olarak tasarlanan sahne düzeni ve prodüksiyon altyapısıyla izleyicilere daha kaliteli bir yayın deneyimi sunmayı hedefliyor. Özellikle yayın tarafındaki görsel kalite ve sahne tasarımında dikkat çekici yenilikler bekleniyor.

VALORANT İzleyicilerinin Beklediği Özellik Nihayet Geliyor

VCT EMEA Stage 2'nin en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise hafta sonu maçları olacak. Yeni yayın stüdyosunun devreye girmesiyle birlikte organizasyon boyunca hafta sonlarına da karşılaşmalar yerleştirilecek. Böylece hafta içi yayınları takip etmekte zorlanan izleyiciler için daha erişilebilir bir takvim oluşturulacak.

Ancak burada küçük bir detay var. Grup aşamasındaki maçlar ağırlıklı olarak Studio Stage'de oynanacak ve bu alan yayın odaklı tasarlandığı için seyirci kabul edilmeyecek. Taraftarlar, biletli karşılaşmaları takip etmek için Riot Games Arena'daki mevcut sahneye gitmeye devam edecek. Bu sahnenin yeni adı ise "Arena Stage" olacak.

VCT EMEA Finalleri Tarihinde Bir İlk Yaşanacak

Riot Games'in açıkladığı değişiklikler arasında en çok dikkat çeken gelişme ise finallerin lokasyonu oldu. VCT EMEA Stage 2 Finalleri, organizasyon tarihinde ilk kez Berlin dışına çıkacak ve İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenecek. Böylece Riot Games, EMEA bölgesindeki taraftarlara farklı şehirlerde canlı etkinlik deneyimi sunma stratejisini bir adım daha ileri taşımış olacak.

Şirket ayrıca League of Legends tarafındaki Roadtrip etkinliklerine yatırım yapmayı sürdüreceğini açıkladı. Amaç, yalnızca Berlin'deki izleyicilere değil, Avrupa'nın farklı noktalarındaki espor takipçilerine de büyük organizasyonları yerinde izleme fırsatı sunmak.