Panthalassa isimli bir yenilenebilir enerji şirketi, okyanuslara yapay zekâya güç veren veri merkezleri kurmak için 140 milyon dolar yatırım aldı.

Yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla bu teknolojilere güç veren altyapı ihtiyacı da inanılmaz derecede artış gösterdi. Bu yüzden de sürekli problemler yaşanıyor, dünyanın dört bir yanından ülkeler ve şirketlerden yapay zekâya güç veren veri merkezlerine milyarlarca dolarlık yatırımlar yapılıyor.

Veri merkezleri konusunda alternatif arayışları da devam ediyordu. Şimdi ise bu konuda yenilenebilir enerji ve okyanus teknolojisi şirketi Panthalassa’dan önemli bir hamle geldi. Veri merkezlerini suya taşımayı planlayan girişim, devasa yatırım aldı.

Okyanuslara veri merkezi kurulması için 140 milyon dolar yatırım toplandı

Panthalassa şirketi, PayPal ve Palantir kurucusu Peter Thiel liderliğinde bir yatırım turuna çıktı. Bunun sonucunda da 140 milyon dolarlık yatırım toplamayı başardı. Bu fonlama, şirketin Portland, Oregon yakınlarındaki pilot üretim tesisini tamamlayacak ve okyanus dalgalarından üretilen enerjiyi kullanarak okyanuslardan yapay zekâya güç verecek Ocean-3 platformlarının devreye alınmasını hızlandıracak.

Şirketin kurucsu ve CEO’su Garth Sheldon-Coulson açıklamasında gezegende onlarca terawatt yeni kapasite potansiyeline sahip üç enerji kaynağı olduğunu ve bunların güneş, nükleer ve açık okyanus olduğunu belirtti. Şirket, yoğun dalga bulunduğu okyanus bölgelerine veri merkezi kurmak istiyor. Coulson bununla ilgili şunları söylüyor: “Gezegenin en enerji yoğun dalga bölgelerinde, kıyıdan uzakta çalışan ve bu kaynağı güvenilir, temiz enerjiye dönüştüren bir teknoloji platformu geliştirdik. Artık fabrikalar kurmaya, filolar konuşlandırmaya ve insanlık için sürdürülebilir yeni bir enerji kaynağı sağlamaya hazırız.“

Şirketin Ocean-3 platformları, açık okyanusta yüzen otonom ünitelerden oluşacak. Bunlar, dalgaların hareketinden elektrik üreterek enerji elde edebilecek. Gelen bilgilere göre okyanusta çalışarak 24 saat kesintisiz temiz elektrik üretebilecekler. Ayrıca Panthalassa, enerjiyi karasal şebekelere geri iletmek yerine, doğrudan kendi bünyesinde yapay zekâ çiplerini çalıştırmak için kullancağını da söylüyor. Yani veri merkezleri için devrim niteliğinde olabilir.