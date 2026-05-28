Lüks telefon markası Vertu, yeni katlanabilir telefonu AlphaFold’u tanıttı. 6.800 dolardan başlayan fiyat etiketiyle dikkat çeken cihazın teknik özellikleri ise birçok kullanıcıyı şaşırttı.

Bir dönem ultra lüks telefonlarıyla tanınan Vertu, katlanabilir telefon pazarına 'AlphaFold' modeliyle giriş yaptı. Timsah derisi kaplama, altın detaylar ve özel yapay zeka özellikleriyle öne çıkan cihaz, fiyatıyla amiral gemisi telefonların çok üzerine çıkıyor. Ancak cihazın teknik özellikleri, bu fiyat seviyesindeki beklentilerin gerisinde kaldı.

Notebookcheck’in aktardığı bilgilere göre Vertu AlphaFold’un başlangıç fiyatı 6.880 dolar seviyesinde. Bazı özel versiyonlarda fiyatın 13.800 dolara kadar yükseldiği belirtiliyor. Buna rağmen cihazda 2024 çıkışlı Snapdragon 8 Elite işlemcisinin kullanılması ve yalnızca 5 MP telefoto kameraya yer verilmesi teknoloji dünyasında soru işaretleri yarattı.

Vertu lüks tasarıma odaklandı

Vertu AlphaFold’un en dikkat çekici noktası teknik özelliklerinden çok kullanılan malzemeler oldu. Cihazın bazı sürümlerinde gerçek timsah derisi kullanılırken, gövdenin belirli bölümlerinde altın kaplama detaylara yer veriliyor. Şirket ayrıca titanyum ve karbon fiberden üretilen menteşenin 650 bin katlama ömrü sunduğunu iddia ediyor. Zaten şirket özellikle CEO’lar, üst düzey yöneticiler ve yüksek gelir grubunu hedeflediğini açıkça belirtiyor.

Teknik özellikler fiyatın gerisinde kaldı

Telefonun donanımı ise sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Cihazda 8 inç katlanabilir ana ekran, 6.53 inç dış ekran, 6.500 mAh batarya ve 65W hızlı şarj desteği bulunuyor. Ana kamera tarafında 50 MP sensör kullanılırken, telefoto kameranın yalnızca 5 MP olması dikkat çekiyor.

Eleştirilerin merkezindeki diğer detay ise işlemci tercihi oldu. Vertu’nun, 2026 yılında piyasaya çıkan ultra lüks bir cihazda güncel nesil yerine daha eski Snapdragon 8 Elite platformunu tercih etmesi birçok kullanıcı tarafından normal olarak fiyat-performans açısından mantıksız bulundu.

Vertu, cihazın en büyük kozlarından birinin 'Hermes' isimli yapay zeka olduğunu söylüyor.

Şirketin açıklamasına göre bu sistem; iş raporlarını özetleme, satış düşüşlerini analiz etme ve kişisel asistan benzeri görevleri yerine getirebiliyor. Yapay zekanın verileri bulut yerine cihaz içinde işlemesi sayesinde gizliliğin artırıldığı belirtiliyor. Ayrıca cihazda ayrıca özel bir güvenlik çipi de bulunuyor. Vertu, özellikle üst düzey yöneticilere yönelik veri güvenliği ve gizlilik tarafını ön plana çıkarmaya çalışıyor.