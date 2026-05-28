Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Fiyatı Tam 650 Bin TL Olan, Gerçek Timsah Derisiyle Kaplanmış Vertu AlphaFold Tanıtıldı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Lüks telefon markası Vertu, yeni katlanabilir telefonu AlphaFold’u tanıttı. 6.800 dolardan başlayan fiyat etiketiyle dikkat çeken cihazın teknik özellikleri ise birçok kullanıcıyı şaşırttı.

Fiyatı Tam 650 Bin TL Olan, Gerçek Timsah Derisiyle Kaplanmış Vertu AlphaFold Tanıtıldı
Deniz Şen Deniz Şen /

Bir dönem ultra lüks telefonlarıyla tanınan Vertu, katlanabilir telefon pazarına 'AlphaFold' modeliyle giriş yaptı. Timsah derisi kaplama, altın detaylar ve özel yapay zeka özellikleriyle öne çıkan cihaz, fiyatıyla amiral gemisi telefonların çok üzerine çıkıyor. Ancak cihazın teknik özellikleri, bu fiyat seviyesindeki beklentilerin gerisinde kaldı.

Notebookcheck’in aktardığı bilgilere göre Vertu AlphaFold’un başlangıç fiyatı 6.880 dolar seviyesinde. Bazı özel versiyonlarda fiyatın 13.800 dolara kadar yükseldiği belirtiliyor. Buna rağmen cihazda 2024 çıkışlı Snapdragon 8 Elite işlemcisinin kullanılması ve yalnızca 5 MP telefoto kameraya yer verilmesi teknoloji dünyasında soru işaretleri yarattı.

İçerikten Görseller

Fiyatı Tam 650 Bin TL Olan, Gerçek Timsah Derisiyle Kaplanmış Vertu AlphaFold Tanıtıldı
e1
e2

Vertu lüks tasarıma odaklandı

e1

Vertu AlphaFold’un en dikkat çekici noktası teknik özelliklerinden çok kullanılan malzemeler oldu. Cihazın bazı sürümlerinde gerçek timsah derisi kullanılırken, gövdenin belirli bölümlerinde altın kaplama detaylara yer veriliyor. Şirket ayrıca titanyum ve karbon fiberden üretilen menteşenin 650 bin katlama ömrü sunduğunu iddia ediyor. Zaten şirket özellikle CEO’lar, üst düzey yöneticiler ve yüksek gelir grubunu hedeflediğini açıkça belirtiyor.

Teknik özellikler fiyatın gerisinde kaldı

e2

Telefonun donanımı ise sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Cihazda 8 inç katlanabilir ana ekran, 6.53 inç dış ekran, 6.500 mAh batarya ve 65W hızlı şarj desteği bulunuyor. Ana kamera tarafında 50 MP sensör kullanılırken, telefoto kameranın yalnızca 5 MP olması dikkat çekiyor.

Eleştirilerin merkezindeki diğer detay ise işlemci tercihi oldu. Vertu’nun, 2026 yılında piyasaya çıkan ultra lüks bir cihazda güncel nesil yerine daha eski Snapdragon 8 Elite platformunu tercih etmesi birçok kullanıcı tarafından normal olarak fiyat-performans açısından mantıksız bulundu.

Vertu, cihazın en büyük kozlarından birinin 'Hermes' isimli yapay zeka olduğunu söylüyor.

Şirketin açıklamasına göre bu sistem; iş raporlarını özetleme, satış düşüşlerini analiz etme ve kişisel asistan benzeri görevleri yerine getirebiliyor. Yapay zekanın verileri bulut yerine cihaz içinde işlemesi sayesinde gizliliğin artırıldığı belirtiliyor. Ayrıca cihazda ayrıca özel bir güvenlik çipi de bulunuyor. Vertu, özellikle üst düzey yöneticilere yönelik veri güvenliği ve gizlilik tarafını ön plana çıkarmaya çalışıyor.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro'nun Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro'nun Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

İddia: Samsung, 230 TL Fark İçin Galaxy S27’de Çinli Ekran Kullanmayı Düşünüyor

İddia: Samsung, 230 TL Fark İçin Galaxy S27’de Çinli Ekran Kullanmayı Düşünüyor

Lenovo Akıllı Telefon Sektörüne Geri Döndü! Her Özelliğiyle Büyüleyen 144 Hz Ekran ve 8000 mAh Bataryalı Legion Y70 Tanıtıldı

Lenovo Akıllı Telefon Sektörüne Geri Döndü! Her Özelliğiyle Büyüleyen 144 Hz Ekran ve 8000 mAh Bataryalı Legion Y70 Tanıtıldı

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

9.000 mAh Bataryalı Telefon: vivo Y600 Turbo Tanıtıldı

9.000 mAh Bataryalı Telefon: vivo Y600 Turbo Tanıtıldı

Akıllı Telefon Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Microsoft, En Çok Eleştirilen Noktalara El Attı: Windows 11'e Kapsamlı Güncelleme

Microsoft, En Çok Eleştirilen Noktalara El Attı: Windows 11'e Kapsamlı Güncelleme

Artık Gmail'de Mail Adresinizi Değiştirebileceksiniz: Peki Nasıl Yapılıyor?

Artık Gmail'de Mail Adresinizi Değiştirebileceksiniz: Peki Nasıl Yapılıyor?

Ertelenmemiş Olsaydı Bugün GTA 6 Oynuyor Olacaktık...

Ertelenmemiş Olsaydı Bugün GTA 6 Oynuyor Olacaktık...

72 Saat Pil Ömrü Sunan Kablosuz Kulaklık Redmi Headphones Neo Duyuruldu

72 Saat Pil Ömrü Sunan Kablosuz Kulaklık Redmi Headphones Neo Duyuruldu

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Toyota'nın Popüler Bir Modeli, NCAP Çarpışma Testlerinden 0 Yıldız Aldı!

Toyota'nın Popüler Bir Modeli, NCAP Çarpışma Testlerinden 0 Yıldız Aldı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com