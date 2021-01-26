Netflix'in Kasım 2019'da duyurduğu Vikings spin-off'u Vikings: Valhalla'nın oyuncu kadrosu ve canlandıracakları karakterler belli oldu. Dizi, Viking tarihinden birçok bilindik isme ev sahipliği yapacak.

Netflix, 2019 yılının kasım ayında yeni dizisi Vikings: Valhalla'yı duyurmuştu. Dünya çapında popüler diziler arasında yer alan Vikings'in spin-off'u olacak yeni dizi, orijinal diziden 100 yıl sonra yaşanacak olayları anlatacak. Dizide daha önce adını duyduğumuz birçok efsane karaktere yer verilecek.

Dizinin ne zaman yayınlanacağı hâlâ açıklanmamış olsa da dizide yer alacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler açıklandı. Bu yıl veya önümüzdeki yıl içinde yayınlanmasını beklediğimiz Vikings: Valhalla'nın oyuncu kadrosunda yer alan isimler ve canlandıracakları karakterler şu şekilde:

Vikings: Valhalla oyuncu kadrosu:

Sam Corlett (Leif Eriksson):

The Dry ve Chilling Adventures of Sabrina'nın 14 bölümünde yer alan Sam Corlett'in canlandıracağı Leif Eriksson, ABD'ye ayak basan ilk Avrupalı olarak biliniyor. İzlanda'da doğduğuna inanılan Leif, bir zaman Vikingler arasında da yer aldı.

Frida Gustavsson (Freydis Eriksdotter):

Son derece pagan olan Freydis, eski tanrılara sadık bir inançlıydı. Leif'ın kardeşi Freyedis, Erik the Red destanında korkusuz ve koruyucu bir Viking savaşçısı olarak anılıyor.

Leo Suter (Harald Sigurdsson):

Viking soylusu olarak doğan Harald, ya da sonradan verilen lakabıyla Hardrada, 1047 ile 1066 yılları arasında Norveç Kralı'ydı. Harald'ın Stamford Brid Muharebesi'ndeki ölümü, istilanın sonunu getirerek Viking Çağı'nın sonunu hazırlamıştı.

Bradley Freegard (King Canute):

Danimarka'nın Kralı olan Canute (Knud), bilge, anlayışlı ve aynı zamanda acımasız bir Viking lideriydi. 11. yüzyılı şekillendiren isimlerden birisi olan Canute, Viking çağının bilindik isimleri arasında yer alıyor.

Johannes Johannesson (Olaf Haraldson):

Olaf Haraldson, dev fiziği ve sahip olduğu hırsla hiç affetmeyen bir Viking'ti.

Laura Berlin (Emma of Normandy):

Avrupa'nın en zengin kadınlarından birisi olan Emma, İngiltere, Danimarka ve Norveç'in kraliçesiydi.

David Oakes (Earl Godwin):

Earl Godwin, Canute'nin krallığı altında İngiltere'nin en güçlü asillerinden biriydi.

Caroline Henderson (Jarl Haakon):

Haakon, büyük bir savaşçı ve hoşgörülü bir liderdi. İçinde bulunduğu zamana ve pagan olmasına rağmen yönettiği şehri tüm inançlara açık tutmayı başarmıştı.

Polyanna McIntosh (Queen Ælfgifu):

Danimarka Kraliçesi Ælfgifu, Kuzey Avrupa'da ortaya çıkan siyasi güç mücadelelerinde bir yere sahipti.

Asbjørn Krogh Nissen (Jarl Kare):

İsveçli devlet adamı,İsveç'in konsolidasyonunda önemli bir rol oynayan Bjelbo Meclisi üyesiydi.