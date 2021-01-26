WandaVision'ın 2. Sezonu Hakkında Umut Kıran Açıklama

Disney+'ın yeni dizisi WandaVision'ın baş yazarı Jac Schaeffer, ikinci sezonla ilgili açıklama yaptı. Yazar, yeni sezonun şimdilik konuşulmadığını, ancak final bölümünün tamamlanmış hissettireceğini söyledi.

Marvel Sinematik Evreni'nin iki sevilen karakteri Wanda ve Vision karakterlerinin yer aldığı Disney+ dizisi WandaVision'ın ilk 3 bölümü geçtiğimiz haftalarda yayınladı. Şu ana kadar izleyiciler tarafından olumlu yorumlar alan dizinin baş yazarı Jac Schaeffer, Hollywood Reporter'a hayranları üzecek açıklamalarda bulundu.

Dizinin ikinci sezonunun şu an için konuşulmadığını söyleyen Schaeffer, dizinin final bölümünün tamamlanmış hissettireceğini açıkladı.

Hikayeye göre de yeni bir sezon beklenmiyor

*Haberimizin devamı Avengers Infinity War filmiyle ilgili spoiler içermektedir.

WandaVision dizisinde gördüğümüz Vision'ın Avengers Infinity War filminde Thanos tarafından öldürüldüğünü görmüştük. Bu açıdan baktığımızda dizinin 1 sezon daha devam etmesi zor bir senaryo olarak kabul edilebilir.

Schaffer, yaptığı açıklamaların devamında önümüzdeki günlerde yayınlanacak yeni bölümün diziyi farklı bir yere taşıyacağını ve kafalarda oluşan pek çok soru işaretini gidereceğini söyledi.

Schaffer'ın açıklamalarına baktığımızda dizinin şu an için 2. sezon planlaması bulunmuyor. Elbette bu, yeni sezonun olmayacağı anlamına gelmez. Disney+, dizinin ilk sezonunun tamamlanmasını ve izleyicilerden gelen yorumları bekliyor olabilir. Peki sizler WandaVision'ın ilk 3 bölümünü nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.