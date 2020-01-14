Sony Pictures, başrolünde Vin Diesel’ın olduğu süper kahraman filmi Bloodshot’ın yeni fragmanını yayınladı. Aynı adlı çizgi romandan beyaz perdeye uyarlanan film, 13 Mart tarihinde vizyona girecek.

Aksiyon sinemasının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Vin Diesel, oldukça etkileyici bir filmle daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü aktör yeni filminde, Valiant Comics çizgi romanlarından bilinen bir süper kahraman olan Bloodshot karakterine hayat verecek.

Yönetmen koltuğunda Dave Wilson’ın oturduğu fantastik film, karısı ile birlikte öldürülen ve bir grup gizemli bilim insanı tarafından yönetilen RST adlı şirket tarafından ‘Bloodshot’ ismiyle yeniden canlandırılan bir asker olan Ray Garrison'ı takip ediyor. Diesel’ın canlandırdığı karakter, damarlarına yerleştirilen özel bir nanoteknoloji sayesinde ölümcül yaralanmalardan sonra dahi saniyeler içinde iyileşerek, her zamankinden çok daha güçlü oluyor.

Bloodshot’a dönüşürken geçmişine ait hatıraları kaybeden Garrison, bu nedenle neyin gerçek neyin gerçek olmadığını kestirmekte zorlanıyor. Bunu öğrenmek için kendi yolunu çizmeye karar veren Bloodshot, bu uğurda kendisini yaratan şirketle karşı karşıya geliyor.

Filmde Diesel’ın yanı sıra Eiza González, Sam Heughan, Toby Kebbell ve Guy Pearce gibi isimler de rol alıyor. Valiant Comics çizgi romanlarından beyaz perdeye uyarlanan Bloodshot, gerek oyuncu kadrosu gerekse konusu ile kesinlikle yılın en iddialı filmlerinden biri konumunda.

Company of Heroes, Elder Scrolls Online, BioShock Infinite ve The Division gibi yüksek profilli oyuncuların görsel efektlerinde imzası bulunan Dave Wilson’ın ilk yönetmenlik deneyimi Bloodshot, ülkemizde 13 Mart’ta vizyona girecek.

Bloodshot fragman