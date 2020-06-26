Virgin Galactic, VSS Unity'nin Süzülme Testini Tamamladı

Uzay şirketi Virgin Galactic, ticari uzay uçuşu planları için çalışmalarına devam ediyor. Şirket, VSS Unity uzay aracının ikinci havada süzülme testinin de başarıyla tamamlandığını açıkladı.

SpaceX'in ISS'e insanlı bir uçuş gerçekleştirmesiyle uzay, ticari şirketlerin daha da fazla ilgisini çekmeye başlamış olsa da SpaceX bu sektörde kesinlikle yalnız değil. Ticari uzay uçuşu rekabetinin parçası olmaya çalışan Virgin Galactic de uzay aracı geliştirme çalışmalarına bazı gecikmeler yaşasa da devam ediyor.

Virgin Galactic, VSS Unity uzay aracıyla yaptığı ilk uçuş testinin ardından dün de şirketin New Mexico’daki merkezinde uzay aracının havada bırakıldıktan sonraki süzülme testini gerçekleştirdi.

Şirketin merkezinden bir taşıyıcı araçla beraber havalanan VSS Unity, 50.000fit (15.000 metre) yükseklikten boşluğa(!) bırakıldı. VSS Unity, serbest bırakıldıktan sonra başarılı bir şekilde havada süzülerek şirketin uçuş merkezine inmeyi başardı. Testle ilgili Virgin Galactic’ten yapılan açıklamada uzay aracının diğer denemelerden biraz daha hızlı hareket ederek 0.85 Mach hızına ulaştığı belirtildi.

VSS Unity’nin başarılı ikinci havada süzülme testi hakkında açıklama yapan Virgin Galactic CEO’su George Whitesides, “Artık araçları motorlu uçuş için hazırlamaya başlayabileceğimizi gösteren önemli bir testti. Bu yıl için odak noktamız, araçlarımızın ve operasyonlarımızın uzun vadeli, düzenli ticari uzay uçuşu hizmetine hazırlanmaya devam etmesi olacak” dedi.

Virgin Galactic VSS Unity'nün havada süzülüş testi videosu: