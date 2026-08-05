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vivo V80 Lite 5G Daha Tanıtılmadan Tüm Özellikleriyle Sızdı: 7.050 mAh Batarya ile Geliyor!

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vivo’nun yeni V80 serisine ait ilk model olan V80 Lite 5G, sertifika kayıtlarında ortaya çıktı.

vivo V80 Lite 5G Daha Tanıtılmadan Tüm Özellikleriyle Sızdı: 7.050 mAh Batarya ile Geliyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

vivo, orta-üst segmentteki V serisini yenilemeye hazırlanıyor. Serinin ilk üyesi olması beklenen vivo V80 Lite 5G, Bluetooth SIG sertifikasının ardından şimdi de Google Play Desteklenen Cihazlar Listesi’nde boy gösterdi. Sertifika süreçlerindeki bu hareketlilik, cihazın tanıtım tarihinin oldukça yakın olduğuna işaret ediyor.

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Sızdırılan veri tabanı kayıtları ve teknik detaylar, cihazın batarya tarafında alışılmışın dışında devasa bir kapasite sunacağını gösteriyor. Şık tasarımdan ödün vermeden devasa bir pille gelmesi beklenen telefon, performans tarafında da yeni nesil MediaTek işlemcilerden güç alacak.

İçerikten Görseller

vivo V80 Lite 5G Daha Tanıtılmadan Tüm Özellikleriyle Sızdı: 7.050 mAh Batarya ile Geliyor!
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vivo V80 Lite 5G neler sunacak?

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Veri tabanı kayıtlarına göre vivo V80 Lite 5G; V2643, V2644 ve V2576 model numaralarıyla saptandı. Buradaki en kritik detay ise V2576 model numarasının aynı zamanda vivo S2 modeliyle eşleşiyor olması. Bu durum, vivo’nun Çin pazarında satışa sunacağı vivo S2 modelini küresel pazarlara vivo V80 Lite 5G adıyla süreceği ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Eğer beklendiği gibi bu telefon bir yeniden markalamadan ibaretse v80 Lite 5G'nin ön panelinde 6,83 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekran yer alacak. 1.5K çözünürlük sunan bu panel, 120Hz yenileme hızı ve 3.000 nit tepe parlaklık değeriyle dikkat çekiyor. Ön kamera tarafında ise 32 MP bir kamera yer alacak. Cihazın arka panelinde yatay konumlandırılmış bir kamera ünitesi bulunacağı öne sürülüyor. Bu ünitenin merkezinde 50 MP çözünürlüğünde Sony IMX852 ana kamera yer alacak. Ana kameraya yardımcı ikinci bir sensör ve vivo’nun imza özelliklerinden biri olan Aura Light LED flaş eşlik edecek.

Donanım tarafında cihazın kalbinde MediaTek Dimensity 7360-Turbo işlemcisinin yer alacağı belirtiliyor. Yazılım cephesinde ise Android 16 tabanlı OriginOS 6 işletim sistemiyle kutudan çıkacağı tahmin ediliyor. Tüm bu sistem, tam 7.050 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile beslenecek. En şaşırtıcı detay ise bu dev bataryaya rağmen cihazın inceliği. Sızıntılara göre telefon, sadece 7,39 mm gövde kalınlığına sahip olacak. Ayrıca çift hoparlör kurulumu ve ekran altı parmak izi okuyucusu da beklenen diğer özellikler arasında. vvo tarafı cihazın varlığını henüz resmen doğrulamamış olsa da lansmanın bu ay bitmeden gerçekleşebileceği konuşuluyor.

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