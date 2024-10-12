vivo, X200 Pro'nun kamera özelliklerini vurgulayan yeni tanıtım videosu Dunhuang'un Mingsha Dağı'nda çekildi.

vivo, merakla beklenen X200 ailesinin en son modeli olan X200 Pro hakkında detayları paylaşmaya devam ediyor. Şirket bu sefer de yeni vivo X200 Pro tanıtım videosunu paylaştı.

Son tanıtım videosu ise Dunhuang’un Mingsha Dağı’ndan geldi. Tanıtım videosunda telefonu inceleyen iki kişinin çöl bölgesinde başlayan bir araba yolculuğunu ve akabinde konsere katılımını görüyoruz. sağlıyor. Videoda ise telefonun kamera performansı öne çıkarılmış.

vivo X200 Pro özellikleri

X200 Pro, Sony ile birlikte geliştirilmiş özel bir 50MP LYT-818 sensörüne sahip. Telefonun kamera özellikleri arasında 135mm odak uzaklığına sahip 200MP periskop kamera ve telefoto süper sahne modu bulunuyor. Ayrıca Apple’ın Live Photo formatıyla uyumlu Live Photos desteği de sunulmakta. Bu yeniliklerle birlikte, kullanıcılar daha kaliteli fotoğraflar çekme imkanı bulacak diyebiliriz.

vivo X200 Pro, MediaTek’in Dimensity 9400 işlemcisiyle güçlendirilmiş durumda. Yüksek bellek ve fiyat bilgileriyle ilgili detaylar da henüz duyurulmadı, ancak telefonun performansı ve kamera özellikleri şimdiden merak ediliyor.