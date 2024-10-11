Çıkışına üç gün kala vivo X200 serisinin kamera özellikleri ve çektiği fotoğraflar ortaya çıktı.

Çinli üretici vivo'nun yeni X200 serisinin tanıtımına artık yalnızca üç gün kalmış durumda. Firmanın büyük önem verdiği bu tanıtım öncesinde yeni seriyi oluşturacak X200, X200 Pro ve X200 Pro mini modellerinin kamera özellikleri ortaya çıktı.

vivo bu serinin fotoğraf kabiliyetini öne çıkarmak istiyor. Öyle ki firmanın sloganı da "Görüntülenenin çok ötesinde" olarak belirlenmiş durumda. X200 Pro'nun en önemli özellikleri arasında da 200MP periskop kamera yer alıyordu. Bu lensin açıklığının da 135 mm olduğunu belirtmek gerekiyor.

Apple'ın Live Photos özelliği ile de uyumlu

X200 serisinde yer alan her üç modelde de iyileştirilmiş makro modu ve özel olarak geliştirilmiş bir süper manzara modu yer alacak. vivo'nun bu seride yer alan cihazlarda, Sony ile birlikte geliştirilen özel 50MP LYT-818 sensörü kullandığı da belirtiliyor. Ayrıca vivo X200 serisi, Apple'ın Live Photo formatıyla uyumlu olan Live Photos desteğine de sahip olacak ki bu oldukça beklenmedik bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

X200 serisinin video performansına baktığımızda ise tam odak aralığında 4K 120fps ve 10-bit LOG ile sinematik yavaş çekim sunduğunu görüyoruz. Ayrıca bu seride 4K HDR Sinematik Portre Videosu özelliği de yer alacak.

Yeni telefonların işletim sistemi OriginOS 5 olacak. vivo X200 serisinin içinde ise MediaTek Dimensity 9400 işlemci seti yer alacak.