vivo X200 Ultra'nın tasarımına ait sızdırılan ilk görüntüler ortaya çıktı. Telefonun özellikleri hakkında ipuçları veriyor. Tanıtımı için ise kesin tarih bekleniyor.

vivo, X200 serisinin dördüncü modeli olan X200 Ultra'yı tanıtmaya hazırlanıyor. Sertifikasyon sitesinde yayımlanan canlı görüntüler, amiral gemisi modelinin tanıtımının yakın olduğunu gözler önüne serdi.

Sızdırılan görüntüler, X200 Ultra'nın ince ve hafif bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Ancak cihazın teknik özelliklerine dair henüz yeni bir bilgiye yer verilmemiş.

Nisan ayında çıkması bekleniyor

X200 Ultra, Zeiss markalı bir kamera ile donatılmış ve büyük bir kamera adasında yer alıyor. Telefonun metal çerçevesi olacağı tahmin edilse de bu özellik henüz kesinleşmiş değil. X200 Ultra, güçlü bir Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci ve 1 TB’a kadar dahili depolama seçeneği ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

X200 Ultra, 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı kamerası ve 200 MP periskop telefoto kamera ile kamera tarafında da iddialı. Aynı zamanda 6.000 mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteği sunuyor. X200 Ultra'nın nisan ayında tanıtılması bekleniyor ancak bu tarih henüz netleşmiş değil. Telefonun ilk etapta yalnızca Çin'de satışa sunulması akabinde de global satışının gerçekleşmesi bekleniyor.