Vivo X60 Pro'nun Boyutu ve Ağırlığı Ortaya Çıktı

Vivo'nun üç gün sonra tanıtacağı Vivo X60 serisinde yer alan X60 Pro telefonunun boyutu ve ağırlığı bugün bir sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı. Telefonun 178 gram ağırlığa ve 158,57 x 73,24 x 7,59 mm boyuta sahip olacağı bilgisi yer alıyordu.

Geçtiğimiz günlerde üç yeni akıllı telefonunu Türkiye'de satışa sunan Vivo, bundan üç gün sonra yeni bir akıllı telefon serisini tanıtacak. Şirketin Vivo X60 ismini verdiği yeni akıllı telefon serisinin tanıtımına günler kalmışken seri hakkında yeni detaylar da ortaya çıkmaya veya paylaşılmaya devam ediyor.

Son olarak bugün, Vivo X60 serisinde yer alacak Vivo X60 Pro akıllı telefonunun boyutları ve ağırlığı ortaya çıktı. MIIT sertifikasyon sitesinde gözüken bilgilere göre akıllı telefon, 158,57 x 73,24 x 7,59 mm boyuta ve piyasadaki diğer akıllı telefonların ortalaması gibi 178 gram ağırlığa sahip olacak.

Vivo X60 Pro, 6,56 inçlik ekranla geliyor:

İnternet sitesinde aynı zamanda Vivo X60 Pro hakkında diğer özellikler de listelendi. Buna göre telefon, 1.080 x 2.376 piksel çözünürlüğe sahip 6,56 inçlik bir ekran taşıyacak. Telefonun bataryasıysa 4.200 mAh kapasiteye sahip olacak. Telefon, 48 MP + 13 MP + 13 MP + 8 MP'lik lenslerden oluşan 4'lü bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak.

MIIT sertifikasyon sitesinde yalnızca Vivo X60 Pro'nun boyutu ve ağırlığı da yer almadı. İnternet sitesinde daha önce seri hakkında açıklanan veya iddia edilen bazı bilgiler de gözüktü. Buna göre yeni akıllı telefon serisi, daha önce de kesinleştiği üzere Samsung Exynos 1080 işlemcisini taşıyan ilk seri olacak.

Vivo, son olarak bundan iki gün önce 2021 model Vivo V20 akıllı telefonunu duyurmuştu. 44 MP'lik ön kamerasıyla dikkat çeken telefon, işlemci bölümünde Snapdragon 730G'ye ev sahipliği yapıyordu. Telefonun fiyatıysa akıllı telefon arayışında olanları tatmin edecek türdendi.