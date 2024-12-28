vivo, uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu Y200+'ı duyurdu. Telefon, düşük fiyatına rağmen gayet yeterli özellikler sunuyor. İşte vivo Y200+'a dair her şey...

Çinli teknoloji devi vivo, bir süredir gündemde olan bütçe dostu telefonu Y200+'ı duyurdu. Fena sayılmayan özelliklerle donatılan telefon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki vivo Y200+, tüketicilere neler vadediyor?

vivo Y200+, HD+ çözünürlük sunan 6.68 inç boyutlu IPS LCD ekranla donatıldı. 120 Hz tazeleme oranı ve 1.000 nit tepe parlaklık değerine sahip olan bu ekran, TÜV Rheinland sertifikasına da sahip. Telefonun selfie kamerası ise 5 MP olarak açıklandı.

Karşınızda vivo Y200+

Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden güç alan vivo Y200+, 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirildi. 44W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh batarya ile donatılan telefon, Android 14 tabanlı OriginOS 4 arayüzü ile çalışacak. vivo Y200+'ın su ve toza karşı direnç için IP64 sertifikasına da sahip olduğunu belirtelim.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumu bizleri karşılıyor. vivo Y200+'ın 50 MP ana kamerası ve 2 MP derinlik kamerası bulunuyor. Gece Modu desteği ile düşük ışık altında da yüksek performans sunan bu kamera kurulumu, günlük kullanım için oldukça yeterli.

vivo Y200+ teknik özellikleri:

Ekran 6.68 inç, HD+, 120 Hz, 1.000 nit, IPS LCD İşlemci Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 RAM 8-12 GB Depolama 256-512 GB Ön Kamera 5 MP Arka Kamera 50 MP + 2 MP Batarya 6.000 mAh (44W) İşletim Sistemi Origin OS 4 (Android 14)

vivo Y200+ fiyatı: