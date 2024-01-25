vivo Y200e 5G Hakkında İlk Bilgiler Ortaya Çıktı

vivo'nun V2336 model numaralı yeni telefonu, Bluetooth SIG sertifikasyon veri tabanında ortaya çıktı. Bu kayıt, cihazın piyasaya vivo Y200e 5G adıyla çıkacağına işaret ediyor.

Akıllı telefon pazarında dikkat çekici bir gelişim gösteren vivo, yeni modellerini de piyasaya sürmek için çalışmalarına devam ediyor. Firmanın bu çalışmalarının bir parçası olarak çeşitli sertifikasyon süreçlerini tamamlaması gerekiyor. Bu süreçlerden biri olan Bluetooth sertifikasıyonu, vivo Y200e 5G adlı bir modelin geleceğini de doğrulamış oldu.

İsminden de anlaşıldığı üzere Y200e 5G, vivo Y200 5G'nin bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Ekim 2023'te piyasaya çıkan o modelde 6,67 inçlik bir AMOLED ekran bulunuyordu. Bu ekran, 120 Hz ekran yenileme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahipti. Cihazda Android 14 tabanlı FunTouchOS 13 işletim sistemi bulunuyordu.

vivo Y200e 5G olası özellikleri

vivo Y200 5G, Snapdragon 4 Gen 1 işlemci, 8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama alanıyla gelmişti. Cihazın 4800mAh'lik bataryası ve 44W hızlı şarj özelliği bulunuyordu. Kamera anlamında ise ön tarafta 16 MP, arkada ise 64 MP ana kamera + 2 MP derinlik sensörü yer alıyordu.

vivo Y200 şu anda Türkiye'de satılmıyor ancak gelecekte bu durum değişebilir. Bu durumda da vivo Y200 ve vivo Y200e 5G, fiyat performans canavarı cihazlar olarak piyasada önemli yer kapabilirler.