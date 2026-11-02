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8000 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon vivo Y32 5G Duyuruldu

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vivo, devasa bataryaya sahip yeni bütçe dostu telefonu Y32 5G’yi duyurdu.

8000 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon vivo Y32 5G Duyuruldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de en çok satan telefon markalarından biri konumundaki vivo, her bütçeye uygun farklı segmentlerden telefonlarıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Çinli şirket, şimdi ise uygun fiyatlı Y serisi modellerine bir yenisini daha dahil etti. vivo Y32 5G resmen tanıtıldı.

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vivo Y32 5G modeli, bütçe dostu segmentte konumlanan bir model olsa da gelişmiş özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki neler sunuyor? Gelin tüm özelliklerine bakalım.

İçerikten Görseller

8000 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon vivo Y32 5G Duyuruldu
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vivo Y32 5G özellikleri

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Ekran 6,87 inç, 720x1592 piksel, 120 Hz, 1300 nit, LCD
İşlemci Snapdragon 4 Gen 2
RAM 6 GB
Depolama 128 GB
Arka kamera 50 MP + 2 MP
Ön kamera 8 MP
Batarya 8000 mAh (44W)
İşletim sistemi OriginOS 6 (Android 16)

Ekran tarafında 6,87 inç boyutunda büyük bir LCD panel bizleri karşılıyor. 720x1592 (HD+) çözünürlük sunan bu ekran, 120 Hz yüksek yenileme hızıyla yüksek bir akıcılık deneyimi vadediyor. Açık havada doğrudan güneş ışığı altındayken bile okunabilirliği korumak için 1.300 nite kadar parlaklık değerine çıkabilen panel, göz yorgunluğunu azaltmak amacıyla TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikasyonuna da sahip.

Cihazın kalbinde Qualcomm’un 4 nanometre üretim mimarisine sahip Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti yatıyor. Ona 6 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.2 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Kamera ve yazılım detaylarına baktığımızda ise arka tarafta 50 megapiksel ana sensör ve ona derinlik/yardımcı görev üstlenen 2 megapiksel yardımcı sensör görüyoruz. Önde ise deliğe yerleştirilen 8 MP’lik kamera var. Telefon, kutudan Android 16 tabanlı güncel OriginOS 6 ile çıkıyor.

En dikkat çeken yanı bataryası. Telefonda 8000 mAh’lik devasa bir batarya bulunuyor. Bu batarya, 44W’lık hızlı şarj desteğiyle geliyor. Geçtiğimiz ay Unisoc işlemciyle tanıtılan 4G uyumlu standart Vivo Y32 modelinden tamamen farklı bir cihaz olarak konumlandırılan bu yeni modelin doğrudan 5G desteğiyle geldiğini belirtelim. Fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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